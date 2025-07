Quân đội tiếp tục huy động trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ vùng lũ Nghệ An

Ngày 25/7, máy bay của Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18) và Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) do Bộ Quốc phòng điều động tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các vùng đang bị chia cắt do mưa lũ tại tỉnh Nghệ An.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng trực thăng Quân đội tham gia cứu trợ, tiếp tế cho vùng lũ địa bàn phía Tây tỉnh Nghệ An, nơi đang bị cô lập nghiêm trọng do ngập lụt kéo dài, sạt lở đất và ách tắc giao thông.

Cụ thể, tổ bay trực thăng của Trung đoàn 916 đã thực hiện hai chuyến bay sử dụng cẩu 150kg và cẩu 300kg để vận chuyển tiếp tế cho nhân dân tại hai xã Lương Minh và Tương Dương của tỉnh Nghệ An hơn 2 tấn hàng hóa.

Việc sử dụng cẩu nhằm tránh rơi vỡ, hỏng hàng hóa cứu trợ.Cũng trong ngày 25/7, máy bay của Công ty Trực thăng miền Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ tại tỉnh Nghệ An, vận chuyển hơn 3 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tế cho nhân dân hai xã đang bị chia cắt do mưa lũ là Mường Típ và Bắc Lý.

Đây là những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, giao thông đường bộ bị chia cắt, việc tiếp cận bằng đường hàng không là phương án duy nhất khả thi.

Trước đó, trong ngày 24/7, lực lượng trực thăng do Bộ Quốc phòng điều động đã thực hiện thành công 6 chuyến trực thăng vận chuyển hơn 18 tấn hàng hóa cứu trợ khẩn cấp tới các khu vực bị cô lập nghiêm trọng do mưa lũ tại Nghệ An.

Các chuyến bay đều được thực hiện theo phương án cơ động linh hoạt, đảm bảo đưa nhu yếu phẩm thiết yếu đến đúng địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ người dân trong tình thế cấp bách.

Việc triển khai kịp thời các chuyến bay cứu trợ trong hai ngày qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả và sự phối hợp hiệu quả giữa Trung đoàn 916, Công ty Trực thăng miền Bắc và các lực lượng chức năng địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Quân đội sẽ tổ chức thêm 4 chuyến bay chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ Nghệ An Dự kiến trong ngày 25/7, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) sẽ tiếp tục tổ chức bay 4 chuyến vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ Nghệ An.