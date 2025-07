Quân đội sẽ tổ chức thêm 4 chuyến bay chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ Nghệ An

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, ngày 24/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử đoàn công tác và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức hỗ trợ các khu vực đang bị cô lập vì nước lũ tại Nghệ An.

Cụ thể, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) đã cử đoàn công tác do Đại tá Trần Thế Hiền, Phó Cục trưởng, phối hợp với Bộ Tham mưu (Quân khu 4), Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18, tổ chức bay cứu trợ 6 chuyến (tới xã Tương Dương 3 chuyến; xã Kỳ Sơn 1 chuyến; xã Mỹ Lý, Nhôn Mai 1 chuyến thả hàng; xã Con Cuông 1 chuyến). Tổng số hàng cứu trợ được vận chuyển khoảng 18 tấn.

Dự kiến trong ngày 25/7, sẽ tiếp tục tổ chức bay 4 chuyến vận chuyển hàng cứu trợ.

Thực hiện Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 4244/CĐ-TM ngày 23/7 của Bộ Tổng Tham mưu, để tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, các tổng cục: Chính trị, Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu 1, 2, 3, 4; các Quân chủng Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ Tư lệnh: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thủ đô Hà Nội; Quân đoàn 12; các Binh chủng: Pháo binh, Đặc công, Tăng thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc, Hóa học; các Binh đoàn 11, 12, 18, 19; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chủ động các phương án, huy động lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Lực lượng quân đội giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại khiến 3 người chết, 2 người mất tích; sập 122 nhà (Nghệ An), tốc mái 539 nhà (Thanh Hóa 122 nhà, Nghệ An 417 nhà), 1 điểm trường (Nghệ An); sạt lở 29 điểm đường giao thông (Thanh Hóa 13 điểm, Nghệ An 16 điểm); sạt lở 62 taluy dương; sạt lở 3 tuyến đê (Thanh Hóa); ngập úng và hư hại 21.802ha (Thanh Hóa 19.391ha, Nghệ An 2.411ha); gãy đổ cây công nghiệp 293,8ha (Nghệ An).

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 9.293 cán bộ, chiến sỹ (bộ đội 3.168 người, dân quân tự vệ 6.125 người) cùng phương tiện là 91 ôtô và 66 tàu, xuồng các loại để hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa lũ./.

