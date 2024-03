Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand duy trì đà phát triển tích cực

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand tháng 3/2024.

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Trải qua gần 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam-New Zealand vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhà nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand./.