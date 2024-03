Quan hệ thương mại Việt Nam-New Zealand tăng trưởng bền vững

Hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand và đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2023, giảm khoảng 6% so với năm 2022.

Theo thông tin số liệu từ Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương), hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand; là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand.

Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại thứ 38 của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 51, nhập khẩu lớn thứ 58 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng tăng bình quân khoảng 20%/năm trong giai đoạn 2009-2013.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với năm 2022./.