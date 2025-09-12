Quảng bá ngành gia vị Việt Nam đến doanh nghiệp Mỹ

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Hiệp hội Thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) vừa đồng tổ chức sự kiện “Mở ra những chân trời mới trong thương mại” tại Nhà Việt Nam, thủ đô Washington D.C.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu ngành gia vị Việt Nam tới các doanh nghiệp trong ngành của sở tại, đồng thời kết nối giao thương doanh nghiệp hai nước.

Tham dự sự kiện có hơn 100 doanh nghiệp thành viên Hiệp hội ASTA, Hiệp hội Càphê-Ca cao và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam, đại diện Phòng Thương mại Mỹ, Hội đồng kinh doanh Mỹ - Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng Ngũ cốc Mỹ và các tham tán thương mại, nông nghiệp của các Đại sứ quán ASEAN tại Mỹ.

Phát biểu mở đầu sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam tự hào là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về cung cấp và chế biến gia vị, với kim ngạch hàng năm đạt hơn 1 tỷ USD (số liệu năm 2024). Ngành gia vị đang thúc đẩy sản xuất xanh, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn các thị trường lớn, thể hiện cam kết với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu, nhấn mạnh Việt Nam tự hào là quốc gia đứng thứ ba thế giới về cung cấp và chế biến gia vị. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo Đại sứ, năm 2025 cũng đặc biệt ý nghĩa khi kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, trong đó thương mại, trong đó có gia vị, là động lực quan trọng. Mỹ hiện là một trong những thị trường lớn nhất của gia vị Việt Nam, với hồ tiêu là sản phẩm chủ lực và nhu cầu ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Tại sự kiện, Chủ tịch ASTA Kerri Goad-Berrios cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã mở cửa Nhà Việt Nam cho các doanh nghiệp thành viên đến giao lưu, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác.

Bà Goad-Berrios bày tỏ trân trọng ý nghĩa của sự kiện, nhất là trong bối cảnh thương mại hiện nay có nhiều diễn biến khó lường, doanh nghiệp cần mở rộng, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, giao thương mới.

Bà Goad-Berrios nhấn mạnh: “Việc duy trì mối quan hệ gắn bó với các quốc gia sản xuất gia vị có ý nghĩa then chốt đối với sự thành công của ngành gia vị Mỹ và trên thực tế, hợp tác quốc tế chính là một trong những mục tiêu cốt lõi của Hiệp hội. Đó cũng là lý do những buổi gặp gỡ như tối nay trở nên quan trọng. Chúng mang đến cơ hội để chúng ta tôn vinh các mối quan hệ đối tác toàn cầu-nền tảng cho thương mại của chúng ta.”

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (bên phải) và Chủ tịch ASTA Kerri Goad-Berrios tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Để các doanh nghiệp sở tại hiểu sâu hơn về ngành gia vị Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã có bài thuyết trình giới thiệu tổng quan về ngành, triển vọng và cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, Thương vụ đã thông tin và mời các doanh nghiệp Mỹ tới hội thảo Triển vọng gia vị và hồ tiêu Việt Nam năm 2026 (VIPO) do Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng từ 3-5/3/2026.

Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Washington, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Intimex Group Đỗ Hà Nam, người từng là Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết gia vị Việt Nam bao gồm hồ tiêu và các loại gia vị khác như hồi, quế, được gần như cả thế giới rất quan tâm.

Định vị của gia vị Việt Nam ngày một tiếp tục phát triển và mở rộng, chiếm vị trí rất quan trọng trên thị trường. Đó là lý do mà thị trường gia vị Việt Nam càng ngày càng được phát triển và mở rộng.

Theo ông Đỗ Hà Nam, Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm trên 50% sản lượng toàn cầu và mỗi năm xuất khẩu vào Mỹ khoảng 80.000 tấn, chiếm trên 60% lượng hồ tiêu mà nước Mỹ nhập khẩu. Điều này cho thấy vai trò của gia vị Việt Nam, đặc biệt hồ tiêu, chiếm vị trí hết sức quan trọng trong thị trường Mỹ.

Tại sự kiện, các khách tham dự hết sức ấn tượng với những món ăn truyền thống được nêm nếm bằng chính các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam như phở bò, nem rán, nem cuốn… và các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm văn hóa Việt./.

