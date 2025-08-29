Quảng Ngãi: Xe tải va chạm với xe môtô khiến một thanh niên tử vong

Ngày 29/8, Công an xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến N.H.H (sinh năm 2010, trú xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 29/8. Thời điểm này, xe ôtô tải 81H-023.01 do ông L.V.H (sinh năm 1975, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) theo hướng từ xã Đăk Môn đi xã Dục Nông.

Đến Km 1465+198, xe ôtô tải xảy ra va chạm với xe môtô 82E1-163.09 do N.H.H điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến N.H.H ngã ra đường, tử vong tại chỗ; hai phương tiện bị hư hỏng. Tại hiện trường, xe ôtô tải sau khi đâm vào nạn nhân đã lao sang bên kia đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Đăk Môn đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ách tắc; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngành chức năng khuyến cáo, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, với lượng mưa nhiều, gây cản trở tầm nhìn và đường trơn trượt. Vì vậy, người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý, không phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

