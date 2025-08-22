Quảng Ninh hướng tới top 5 Chỉ số phát triển con người

Những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ số phát triển.

Bên cạnh giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỉnh rất quan tâm nâng cao Chỉ số phát triển con người (HDI), nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tạo nền tảng kinh tế vững chắc cho đời sống nhân dân

Sáu tháng đầu năm 2025, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng, ước đạt 11,03%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố cả nước. Nhiều ngành, lĩnh vực then chốt duy trì đà tăng trưởng tích cực: công nghiệp chế biến chế tạo tăng 23,81%, dịch vụ tăng 13,03%, nông-lâm-thủy sản tăng 4,61%.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước đạt 30.057 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm trung ương giao, đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 trong các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh và kinh tế số. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nhờ cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

6 tháng đầu năm vốn FDI vào tỉnh đạt hơn 292 triệu USD, vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt gần 128.430 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 1.150 doanh nghiệp thành lập mới…

Những kết quả này không chỉ đóng góp cho tăng trưởng GRDP của tỉnh mà còn tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nâng mức thu nhập của người dân. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh duy trì ở mức cao so với trung bình cả nước. Nhiều chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế đã được triển khai hiệu quả.

Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025. Các mô hình sinh kế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, qua đó tạo thêm việc làm ổn định, nâng cao đời sống.

Nâng tầm chất lượng sống

Cùng với giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm toàn diện, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng cuộc sống.

Tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp nhiều cơ sở khám chữa bệnh, đẩy mạnh y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai; tăng cường chuyển đổi số trong y tế, phát triển dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật chuyên sâu…

Các chỉ tiêu về y tế cơ bản đạt kế hoạch, trong đó: đạt 61,7 giường bệnh, 17,4 bác sỹ, 7,5 được sỹ, 27 điều dưỡng trên 1 vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,56%.

Một trận đấu tranh giải bóng đá nữ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống giáo dục từ phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với nhu cầu thị trường lao động. Ngành giáo dục có nhiều bước tiến trong đổi mới phương pháp dạy và học. Quảng Ninh được công nhận là tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức cao nhất; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 92,07%.

Tỉnh quan tâm mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động và đào tạo theo đơn đặt hàng được đặc biệt chú trọng.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 87,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 51,6%; tạo việc làm tăng thêm ước khoảng 17,58 nghìn lượt lao động. Quảng Ninh phấn đấu hết năm 2025 có 87,5% lao động qua đào tạo (trong đó 65% có bằng cấp, chứng chỉ); đến năm 2030 tỷ lệ này đạt trên 90%.

Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh tập trung thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, duy trì thành quả xóa nghèo đa chiều; hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu xây dựng 8.200 căn nhà trong năm 2025 và 25.000 căn đến năm 2030, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn nhà ở tạm, nhà ở dột nát.

6 tháng đầu năm 2025 tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở cho 96/102 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tỉnh, dự kiến hoàn thành 100% trước ngày 30/10/2025.

Cùng với đó, chú trọng phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, lành mạnh. Các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa; 100% số xã đạt chuẩn NTM...

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu Chỉ số HDI nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước: Năm 2025 đạt 0,82; năm 2030 đạt và duy trì từ 0,82 trở lên; quan tâm chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Qua đó tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm tới./.

