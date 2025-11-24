Quảng Phú Cầu: Sắc hương Việt lan tỏa khắp cộng đồng TikTok và Instagram

Làng hương Quảng Phú Cầu tạo dấu ấn với du khách quốc tế nhờ sắc màu đặc trưng, kỹ nghệ làm hương hơn một thế kỷ và không gian văn hóa Việt được giới thiệu sinh động giữa làng quê Hà Nội.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 30km, làng hương Quảng Phú Cầu như một ‘bảo tàng sống’ của làng nghề truyền thống Việt Nam. Nơi đây không chỉ gìn giữ hơn một thế kỷ kỹ nghệ làm hương thủ công, mà còn trở thành điểm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Ngay khi vừa đặt chân tới, du khách lập tức bị cuốn hút bởi bức tranh màu sắc ấn tượng. Những bó hương được xếp thành vòng tròn bất tận, thành dải họa tiết mô phỏng bản đồ Việt Nam, quốc kỳ… tạo nên khung cảnh sống động, mang đậm bản sắc dân tộc.

Gam đỏ truyền thống hòa cùng sắc vàng, nâu, xanh mộc mạc của tre và chân hương, tất cả tạo nên một ‘biển màu’ rực rỡ giữa không gian làng quê Bắc Bộ.

Làng có khoảng 3.000 hộ làm nghề, tất cả đều giữ nguyên phương pháp thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ. Từ việc se tăm, nhuộm chân hương, phơi nắng, đến công đoạn trộn bột hương – mỗi bước đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn./.