Quảng Trị: Truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến vợ cũ tử vong

Sáng 12/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 ngày 11/5, Đinh Xuân Tùng (sinh năm 1997, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) đã dùng dao sát hại chị Cao Thị Sáng (sinh năm 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú), là vợ đã ly hôn của Tùng.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án; đồng thời phối hợp với Công an xã Kim Phú, lực lượng Quân sự, Biên phòng và chính quyền địa phương truy bắt đối tượng Đinh Xuân Tùng.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Hai người trước đó đã có 4 con chung./.

