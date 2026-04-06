Sáng nay khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Theo chương trình, buổi sáng, vào lúc 7 giờ, các đại biểu Quốc hội sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

8 giờ sáng, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Dự kiến, sau nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XV sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu.

Tiếp theo, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, tập trung vào các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thời gian còn lại, phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Dự kiến từ 11 giờ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng, dự kiến bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thời gian còn lại buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội./.

