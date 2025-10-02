SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Việc tăng vốn điều lệ giúp SHB tiếp tục khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện. Từ đó, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cung ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của Chính phủ.

Nguồn lực vốn mạnh mẽ cho phép ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Đây là bước đi khẳng định cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Trước đó, SHB đã hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 - tỷ lệ 13%, nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí tốp 5 ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất hệ thống, hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngân hàng cũng hoàn thành chi trả cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 được SHB chi trả là 18%. Nhiều năm qua, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ 10%-18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, liên tục nâng cao vốn điều lệ đảm bảo nền tảng tăng trưởng hoạt động kinh doanh. SHB dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 18% trong năm 2025.

Tính đến 30/6/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 826.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 594.500 tỷ đồng (tăng 14,4% so với đầu năm). Chất lượng tài sản cũng có sự cải thiện rõ rệt. Hệ số an toàn (CAR) trên 11% tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) trong giới hạn quy định.

SHB cũng ghi nhận tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 16,4%, thấp nhất toàn ngành. Ngân hàng cũng dẫn đầu về năng suất lao động với lợi nhuận trước thuế trên người lao động đạt 1,3 tỷ đồng/người lao động./.

