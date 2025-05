Sơn La: Bắt giữ đối tượng sát hại Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Ngày 21/5, Công an tỉnh Sơn La thông tin, các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Tòng Văn Vương (sinh năm 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) về hành vi giết người.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an thị trấn Ít Ong về việc: Khoảng 19 giờ ngày 16/5, đồng chí Lò Văn Tân (sinh năm 1984, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) khi làm nhiệm vụ trên địa bàn đã bị đối tượng dùng vật sắc nhọn đâm nhiều lần.

Dù được gia đình và nhân dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã tử vong trên đường đến bệnh viên. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La đã huy động các lực lượng và Công an xã áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, lập chuyên án truy xét, đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 19 giờ, ngày 16/5, Tòng Văn Vương đi mua ma túy, trên đường đem về nhà để sử dụng, khi đến khu vực vắng người giáp ranh giữa xã Pi Tong và thị trấn Ít Ong, đối tượng dừng xe, xuống lề đường lấy ma túy ra định sử dụng.

Thời điểm đó, đồng chí Lò Văn Tân trên đường về nhà, phát hiện Vương có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra. Ngay khi bị phát hiện, Vương vứt gói ma túy và bỏ chạy. Đồng chí Tân đã tri hô, lao vào khống chế Vương.

Vương rút dao bấm trong người ra, đâm nhiều nhát vào người đồng chí Tân và cầm theo hung khí trốn lên rừng.

Xác định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, có sử dụng hung khí, địa hình lẩn trốn là núi rừng rộng, phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phối hợp Công an xã, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương thiết lập chốt chặn, tạo lập vành đai không để người dân đi vào khu vực truy bắt đối tượng.

Đến 13 giờ 30 ngày 19/5, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được đối tượng gây án vào bìa rừng thuộc bản Ten, xã Pi Toong và thắt chặt vòng vây. Khi bị bao vây, đối tượng sử dụng dao nhọn kề vào cổ, đe dọa tự sát.

Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục, đến khoảng 16 giờ 47 ngày 19/5, Tòng Văn Vương đã buông dao và được khống chế, áp giải về cơ quan Công an. Đối tượng Tòng Văn Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

