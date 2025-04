Truy tìm đối tượng thực hiện hành vi giết người tại Vĩnh Phúc

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáng cùng ngày, chị Đào Thị Thanh Dung (sinh năm 1992, địa chỉ tại Tổ dân phố Đông Cả, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) đã bị giết hại tại nhà riêng tại địa chỉ trên.

Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Văn Luyện, sinh năm 1983, trú tại thôn 8, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Luyện thì kịp thời bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692621236, Điều tra viên Nguyễn Đức Việt, số điện thoại 0982.175.238, qua Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc (https://www.facebook.com/ConganVinhphuc.Official), website Công an tỉnh Vĩnh Phúc (https://Congan.vinhphuc.gov.vn - Email: congan@vinhphuc.gov.vn) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin, đồng thời yêu cầu đối tượng Trần Văn Luyện sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Quảng Nam: Bắt người mẹ giết con ruột để trục lợi tiền bảo hiểm Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.