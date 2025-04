Sóc Trăng: Bắt giữ 5 nghi can tuổi teen giết bạn trong đêm

Các đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an Lâm Đồng, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt,” xúc phạm uy tín của công an.