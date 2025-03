Hưng Yên: Bắt giữ hai thiếu niên về hành vi giết người

Chiều 20/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đã thi hành Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Ng.Ch.Th. T (sinh năm 2009, trú xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và L.Gi.B (sinh năm 2010, trú tại phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về hành vi "Giết người," theo Điều 123, Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 19/3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an xã Bình Minh về việc: khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà bà Ng. Th. Lam (sinh năm 1952, ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu) bị cháy, sau khi dập lửa thì phát hiện thi thể của bà Lam nổi trên mặt đầm nước phía sau nhà.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện khoa học hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an xã Bình Minh và các cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi…

Lực lượng chức năng đã thu giữ các vật chứng liên quan, trong đó có 1 con dao dính vết máu. Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định T. là cháu nội và ở cùng nhà với bà Lam do ham chơi, lười học và nhiều lần đi chơi về khuya thường xuyên nên bị bà nội la mắng. Để giải tỏa bực tức, T nảy sinh ý định giết bà. Sau đó, T. đã đặt vấn đề thuê B. giết bà Lam với giá 5 triệu đồng.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 19/3, B. và T. gặp nhau tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, B. được T. đưa cho một con dao rồi cùng nhau đi về nhà thực hiện hành vi sát hại bà Lam. T. lục soát và lấy trong túi quần của bà số tiền là 180.000 đồng rồi cùng Bảo lôi bà Lam ra bờ đầm vứt xuống để tránh bị phát hiện.

Sau đó, B. điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave Honda rời đi trước, còn T. tiếp tục ở lại châm lửa đốt nhà nhằm xóa dấu vết. T. bị bắt giữ khi đang chơi tại quán net ở xã Bình Minh, còn B. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ./.

