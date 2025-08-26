S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Techcombank lên mức BB

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings vừa công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.

S&P Global Ratings là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Việc nâng hạng tiếp tục phản ánh sự ghi nhận cao nhất của S&P đối với một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin vào triển vọng ổn định của Techcombank trong 24 tháng tới nhờ vào mạng lưới ngân hàng bán lẻ cũng như hiệu suất sinh lời vượt trội.

Trong thông cáo báo chí của mình, S&P nhấn mạnh: “Techcombank sẽ duy trì vị thế vốn trong vòng 24 tháng tới, sau khi đã được cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn 20% trong năm 2024.” Hệ số an toàn vốn và khả năng sinh lời của Techcombank - theo chuẩn tính toán rất khắt khe của S&P - tiếp tục được đánh giá cao nhất, bỏ xa các ngân hàng khác trong hệ thống.

Ngoài ra, với các kết quả ấn tượng Techcombank đã đạt được, S&P bày tỏ sự tin tưởng “Hồ sơ rủi ro của ngân hàng sẽ ổn định trong thời gian tới, bất chấp các bất ổn vĩ mô” với “nợ xấu tiếp tục ở mức thấp so với trung bình ngành.”

Đáng lưu ý, mức nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro ở mức thấp của Techcombank đạt được trong khi vẫn duy trì chi phí dự phòng ở mức ổn định nhất và chỉ xấp xỉ 50% so với ngân hàng khác. Loại trừ các yếu tố định tính trong chính sách trích lập dự phòng (đặc biệt thường được áp dụng bởi các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước), tỷ lệ bao phủ nợ xấu, hồ sơ rủi ro cũng như xếp hạng tín nhiệm riêng của Techcombank được xếp hạng ở mức cao nhất toàn ngành.

Việc được nâng hạng tín nhiệm trong bối cảnh hiện tại bởi một trong những tổ chức uy tín hàng đầu thế giới không chỉ phản ánh nội lực tài chính bền bỉ của Techcombank mà còn củng cố vai trò tiên phong của ngân hàng trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng giúp Techcombank mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Techcombank tiếp tục là Ngân hàng thành công trong việc đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, bao gồm huy động từ các định chế tài chính lớn trên thế giới cho các khoản vay dài hạn lớn (3-5 năm) với lãi suất rất cạnh tranh.

Đối với những lo ngại về vấn đề thuế quan gần đây, S&P cũng nhận định Techcombank sẽ bị ảnh hưởng không đáng kể do tỷ trọng rất thấp đối với các khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu bị ảnh hưởng của vấn đề thuế đối ứng.

Việc nâng hạng tín nhiệm Hệ thống ngân hàng Việt Nam và Techcombank, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa chính trị kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Phần lớn các đánh giá từ đầu năm nay đối với các quốc gia, ngành Ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác chỉ ở mức duy trì hoặc thậm chí hạ mức tín nhiệm hoặc triển vọng.

Điều này còn đặc biệt ý nghĩa khi S&P đã trực tiếp nâng thẳng xếp hạng tín nhiệm của Techcombank lên 1 bậc - thay vì chỉ điều chỉnh triển vọng như thông lệ - phản ánh niềm tin vững chắc vào nội lực và vị thế của Techcombank cũng như triển vọng tích cực của hệ thống ngân hàng Việt Nam./.

Techcombank công bố lợi nhuận quý 2 đạt cao nhất trong lịch sử 7.900 tỷ đồng Techcombank đạt lợi nhuận quý 2 cao nhất lịch sử 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng và dịch vụ đột phá trong bối cảnh thị trường biến động.