Tấn công mạng nhằm vào Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ

Ngày 6/11, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) thông báo đã phát hiện một sự cố an ninh mạng và nhanh chóng triển khai biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm nhập vào hệ thống của cơ quan chuyên cung cấp dữ liệu nghiên cứu tài chính cho Quốc hội Mỹ này.

Trong thông cáo, CBO cho biết đã tăng cường giám sát và bổ sung các biện pháp kiểm soát an ninh mới sau khi phát hiện vụ việc.

Hiện hoạt động phục vụ Quốc hội vẫn diễn ra bình thường và công tác điều tra đang được tiến hành. Cơ quan này cho biết "thường xuyên đối mặt với các mối đe dọa mạng và luôn phải giám sát chặt chẽ để xử lý."

Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin tin tặc nước ngoài bị nghi đứng sau vụ tấn công và các bản ghi trò chuyện nội bộ có thể nằm trong số dữ liệu bị xâm nhập.

Hồi đầu tuần, truyền thông đưa tin giới chức Văn phòng Cảnh vệ Thượng viện cũng đã cảnh báo nhiều văn phòng của Quốc hội về “một sự cố mạng” có thể đã làm lộ các liên lạc email giữa CBO và Thượng viện.

Các dữ liệu bị xâm nhập có thể được tin tặc sử dụng để tạo ra các email lừa đảo trông giống như thư chính thức từ CBO. Vì thế, mọi người được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ tính xác thực của các email, tin nhắn cũng như cuộc gọi đến từ CBO.

Được thành lập năm 1974, CBO là cơ quan phi đảng phái chuyên phân tích ngân sách và kinh tế cho Quốc hội Mỹ, cung cấp các đánh giá độc lập với Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng và các cơ quan hành pháp khác./.

