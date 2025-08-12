Tăng tốc liên kết vùng, triển khai cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 417/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Hội nghị lần thứ 4 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở rộng thể chế điều phối, liên kết vùng, cơ chế đặc thù gắn với không gian phát triển mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới như sau: Đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, với không gian phát triển rộng hơn, đầy tiềm năng, vùng Đông Nam Bộ cần một chiến lược phát triển vùng thông minh, hiệu quả, gắn kết đồng bộ và bền vững với các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục rà soát, hoàn thiện về thể chế; rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ sinh thái công nghiệp-dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Vùng mở rộng các hình thức huy động nguồn lực đặc biệt là hợp tác công-tư trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò dẫn dắt, đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội; quản trị thông minh và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tương xứng với yêu cầu phát triển mới; mở rộng thể chế điều phối, liên kết vùng, cơ chế đặc thù gắn với không gian phát triển mới cho hiệu quả và sát với thực tế để thực sự phát huy vai trò dẫn dắt của vùng đối với cả nước và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ tập trung: (i) Rà soát, tháo gỡ về thể chế cho vùng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ; (ii) Rà soát và cập nhật quy hoạch vùng phù hợp với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và định hướng phân vùng kinh tế-xã hội mới theo hướng tích hợp một cách khoa học, hiệu quả, kiến tạo, dựa vào thực tiễn chứ không phải cộng cơ học; (iii) Xác định các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các địa phương trong vùng khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh để phù hợp và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới sau sắp xếp.

Bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để khánh thành vào ngày 19/12

Về một số dự án hạ tầng trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu: Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh: Các địa phương trong vùng sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai dự án, trong đó tập trung khơi thông nguồn lực thể chế để áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản, chỉ định thầu, không phải thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn. Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo để sớm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bộ Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án để khánh thành vào ngày 19/12/2025.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội.

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao dự thảo các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, trình Chính phủ trong tháng 9/2025.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành trong Quý 3/2025

Đối với các dự án giao thông kết nối vùng, Thủ tướng yêu cầu: Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, hiện nay tiến độ giải ngân rất chậm, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát và có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh rà soát, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai.

Dự án cầu Mã Đà, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng dự án trong giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2025 về chủ trương, phương án kết nối giao thông (đường sắt, tàu điện ngầm) giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối vốn cho các dự án kết nối vùng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh: 5 "đi đầu" trong phát triển kinh tế-xã hội

Về việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu Thành phố và các Bộ, ngành tiếp tục triển khai Nghị quyết này theo phương châm "cơ chế đã thông, nhận thức đã chín, cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, chủ động và sáng tạo nhiều hơn, hành động quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn"; phối hợp chặt chẽ và mạnh dạn hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy cơ chế kiến tạo phát triển mới.

Thông qua kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết để chứng minh, khẳng định việc đề xuất và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt tinh thần 05 "đi đầu" trong phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15: Đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị thông minh; Đi đầu trong thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh gắn với phát triển bền vững; Đi đầu trong phát triển các ngành tài chính, dịch vụ, du lịch giá trị gia tăng cao và phát triển kinh tế biển; Đi đầu trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm; Đi đầu trong thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan và Thành phố rà soát, xác định cụ thể những công việc, nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 trong Quý III/2025 và chủ động nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tối đa lợi thế mới từ hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi hợp nhất và tăng sức hấp dẫn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, bảo đảm tính cạnh tranh với khu vực và thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tối đa không gian phát triển mới, tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng, con người

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình vận hành; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn và tăng cường năng lực cho cấp xã.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó cần phát huy tối đa không gian phát triển mới, tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng, con người, thu hút đầu tư mới.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và cả năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,5% (6 tháng cuối năm đạt 10,3%); góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 của cả nước đạt 8,3-8,5%.

Ngoài ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp tăng trưởng tín dụng; tháo gỡ ngay các điểm nghẽn đối với thị trường bất động sản.

Chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Đông Nam Bộ tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ đầu tư công Các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Tây Ninh đang tăng tốc tháo gỡ khó khăn, phân bổ vốn linh hoạt, giải ngân đầu tư công đúng tiến độ, tạo cú hích cho tăng trưởng.