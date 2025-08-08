Đông Nam Bộ tạo môi trường thuận lợi để bứt phá từ đổi mới sáng tạo, công nghệ

Các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ xác định việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Các địa phương đang tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù và tạo lập môi trường thuận lợi để khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Chuyển mình mạnh mẽ

Tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường và 72 xã, theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Không chỉ cải cách cơ cấu tổ chức, Đồng Nai còn chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức phục vụ thông minh, linh hoạt bằng ứng dụng công nghệ số. 100% xã, phường được kết nối trực tuyến với tỉnh và các bộ, ngành, bảo đảm thông tin thông suốt, nhanh, chuẩn xác.

Để hệ thống vận hành liên tục, không ngắt quãng, các nhà mạng trên địa bàn tỉnh tích cực vào cuộc cùng các địa phương chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp phần mềm, rà soát hạ tầng, chuyển đổi nền tảng kỹ thuật, đồng bộ hóa dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trục liên thông văn bản, cập nhật lại tài khoản người dùng, phân quyền truy cập hệ thống theo cơ cấu bộ máy mới. Đồng thời, cử đội ngũ kỹ thuật trực 24/7 hỗ trợ xử lý sự cố, đảm bảo thông suốt hoạt động chỉ đạo điều hành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng nhận định tỉnh đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường phát triển sắp tới. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là những trụ cột then chốt, con đường ngắn nhất hiện thực hóa khát vọng vươn lên của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kỳ vọng, cộng đồng doanh nghiệp chủ động, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Kế hoạch số 469-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hướng tới tạo bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng số, nhân lực số, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, từng bước xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ thông tin tập trung... phù hợp thực tiễn tại tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang ưu tiên triển khai thí điểm các mô hình như quỹ đầu tư mạo hiểm từ nguồn ngân sách nhà nước, cơ chế sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu, cùng với việc hỗ trợ phát triển các phòng thí nghiệm mở.

Khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Song song đó, Thành phố chú trọng ban hành các chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng số và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại. Mục tiêu là thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đặc biệt tập trung vào phát triển dữ liệu, nền tảng dùng chung, dịch vụ công trực tuyến và mô hình chính quyền số.

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, phát triển chính quyền số. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 80%, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%.

Đẩy mạnh phát triển công nghệ số

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai Nguyễn Trí Phương cho biết Ban Quản lý tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn, triển khai các giải pháp khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ngày càng nhanh, mạnh tại các quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu, doanh nghiệp cần tăng cường chủ động nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về giải pháp đã được giới thiệu, từ đó lựa chọn công nghệ, giải pháp phù hợp nhất với đặc thù, nguồn lực của mình.

Ở vị thế trung tâm kinh tế không chỉ phía Nam mà của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành công nghệ trọng điểm như, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới... Thành phố triển khai chương trình đào tạo đại trà về kỹ năng số, phát triển chương trình “bình dân học vụ số” và tăng cường gắn kết nhà trường-viện nghiên cứu-doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu cả nước; nằm trong top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất thế giới và thuộc nhóm ba địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số.

Địa phương phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 40% trong GRDP; phát triển mới ít nhất một khu công nghệ thông tin tập trung. Thành phố phấn đấu thu hút một số tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại đây, trong đó ít nhất một nhà đầu tư chiến lược vào Khu Công nghệ cao.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hình thành 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 5 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế (CoE) trong các lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành 5-10 doanh nghiệp công nghệ lớn; nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người/10.000 dân.

Một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Thành phố đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số tiên tiến, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như Trí tuệ Nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, vi mạch bán dẫn, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi…

Với tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Thành phố hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nằm trong top 50 đô thị hàng đầu thế giới, với ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế và kinh tế số chiếm tối thiểu 50% GRDP, tạo nền tảng vững chắc cho một đô thị thông minh, hiện đại và bền vững./.

