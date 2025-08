Tháng Bảy: 16.500 doanh nghiệp đăng ký mới, bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế

Ngày 6/8, báo cáo từ Cục Thống kê công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp nội địa trong tháng Bảy tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực, góp phần củng cố đà tăng trưởng chung của nền kinh tế trong bảy tháng của năm.

Dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Bảy có giảm so với tháng Sáu, song tổng thể thị trường vẫn sôi động với sự gia tăng mạnh mẽ của số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và nguồn vốn bổ sung vào nền kinh tế.

Cụ thể, cả nước có 16,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 117,4 nghìn tỷ đồng và gần 79 nghìn lao động đăng ký trong tháng. So với tháng Sáu, các chỉ số này ghi nhận mức giảm lần lượt là 32,3% về số doanh nghiệp, 33,6% về số vốn và 42,4% về số lao động. Song, khi so sánh với cùng kỳ năm trước (tháng 7/2024), số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng 4,7%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 1,8% so với tháng trước và giảm 15,6% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng các doanh nghiệp mới có quy mô vốn ban đầu nhỏ hơn.

Điểm sáng nổi bật trong tháng Bảy là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 14,6 nghìn, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng tới 78,3% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phần nào thể hiện những nỗ lực phục hồi và tái gia nhập thị trường của các doanh nghiệp sau thời gian tạm ngừng.

Tính chung bảy tháng, bức tranh tổng thể tương đối khả quan với 107,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn lên tới 928,4 nghìn tỷ đồng và 670 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm 2024, số doanh nghiệp tăng 10,6%, số vốn đăng ký tăng 5,5% và số lao động tăng 11,6%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong bảy tháng đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng vượt trội 93,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số vốn tăng thêm từ các doanh nghiệp đang hoạt động chiếm hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, gần gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với 66,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2024), tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bảy tháng đã đạt 174 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân mỗi tháng, nền kinh tế Việt Nam có thêm 24,9 nghìn doanh nghiệp mới và doanh nghiệp tái hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế trong bảy tháng, ngành dịch vụ tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 83,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 23,6 nghìn doanh nghiệp mới, tăng 3,1%; trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản có 949 doanh nghiệp, tăng 0,7%.

Bên cạnh đó, các chỉ số về doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cho thấy trong tháng Bảy, 7,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024), 4,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (giảm 56,4% và giảm 37,7%) và 1,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 29,4% và tăng 5,4%).

Trong bảy tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 88,6 nghìn (tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước),41,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 16,7%) và 14,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 20,5%). Trung bình mỗi tháng có khoảng 20,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đó phản ánh một thị trường năng động với cả quá trình gia nhập và tái cơ cấu./.

