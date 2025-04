Thanh Hóa: Sôi động các hoạt động du lịch biển hè năm 2025

Với mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách (chiếm 73,7% tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa), các khu du lịch biển Thanh Hóa đang gấp rút chuẩn bị điều kiện đón khách trong mùa cao điểm du lịch Hè 2025.

Hải Tiến - Điểm du lịch hấp dẫn ở xứ Thanh

Nằm trên bờ biển thuộc huyện Hoằng Hóa, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến có 116 khách sạn, nhà nghỉ với 7.400 phòng nghỉ, đạt tiêu chuẩn từ 1-3 sao.

Hệ thống cơ sở lưu trú ở Hải Tiến khá phong phú, đa dạng về loại hình, bao gồm khách sạn cao cấp, các khu resort, biệt thự... được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên.

Một góc Khu Du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Hải Tiến đang mang trên mình dáng dấp của một khu du lịch biển hiện đại, hấp dẫn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo vùng ven biển huyện Hoằng Hóa.

Từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách đến với biển Hải Tiến ngày càng đông, nhất là dịp cuối tuần.

Các đơn vị kinh doanh du lịch ở huyện Hoằng Hóa đang gấp rút chuẩn bị điều kiện cần thiết để khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách bằng việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực... sẵn sàng đón du khách khắp cả nước hè này.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến và các nhà đầu tư thứ cấp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng chỉnh trang tổ hợp khách sạn hiện đại gồm 4 khu khách sạn từ 5-7 tầng hướng biển, khu villa sang trọng với hơn 500 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao cùng hệ thống nhà hàng, dịch vụ chất lượng, góp phần đưa khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở xứ Thanh.

Ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến cho biết mùa du lịch năm 2025, Công ty sẽ khai trương trung tâm tổ chức sự kiện 5 sao có sức chứa 2.000 người, đáp ứng nhu cầu du lịch MICE kết hợp tổ chức hội nghị và nghỉ dưỡng.

Ngay từ đầu mùa du lịch 2025, doanh nghiệp đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng phục vụ, ý thức bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trong phục vụ du lịch.

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 sẽ diễn ra tại sân khấu quảng trường biển khu du lịch biển Hải Tiến vào tối 19/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Hoằng Hóa.

Đây cũng sự kiện mở màn cho mùa du lịch biển 2025 của Hải Tiến và Thanh Hóa, góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với xứ Thanh.

Để tổ chức thành công lễ hội, tạo điểm nhấn, thu hút du khách và đầu tư du lịch, huyện Hoằng Hóa tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch, lịch sử và con người nơi đây, vẻ đẹp của biển Hải Tiến.

Địa phương tăng cường chỉnh trang, vệ sinh môi trường trong và ngoài khu du lịch, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp và xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện, hiếu khách.

Tăng tốc thu hút du khách

Thành phố biển Sầm Sơn đang tăng tốc thu hút du khách với sự kiện mở màn sôi động là Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2025, dự kiến khai mạc tối 26/4.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” quy tụ nhiều nghệ sỹ hàng đầu và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn thông tin Lễ hội du lịch biển năm 2025 ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, kéo dài trước, trong và sau lễ hội.

Nổi bật như các giải bóng bàn, cầu lông, pickleball “Hè Sầm Sơn 2025", giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng cúp “Tình anh em,” giải Pencak Silat vô địch Quốc gia, giải vô địch các cây vợt xuất sắc Pickleball quốc gia, cầu mây bãi biển vô địch quốc gia, giải Marathon chào Sầm Sơn.

Ngoài ra còn có các hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian như lễ hội bánh chưng-bánh giầy, lễ hội cầu ngư-bơi chải...

Đây là dịp để thành phố Sầm Sơn giới thiệu đến du khách những chuyển biến tích cực trong diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ, tiềm năng phát triển du lịch biển, qua đó, khẳng định vị thế, vai trò của Sầm Sơn trong định hướng trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Xuyên suốt dịp nghỉ lễ 30/4, tại quảng trường biển Sầm Sơn sẽ diễn ra show trình diễn nhạc nước vào mỗi tối trong suốt tuần, phục vụ du khách và người dân.

Show sử dụng công nghệ hiện đại của Đức với 300 vòi phun, tạo nên những tiết mục trình diễn theo nhiều chủ đề với hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn, âm thanh sống động.

Đến với Sầm Sơn hè này, du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ vui chơi giải trí tại tổ hợp Sun World Sầm Sơn - công viên nước ngoài trời lớn nhất miền Bắc với 12 tổ hợp trò chơi nước trải rộng trên 3 phân khu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt khẳng định những năm qua, thành phố được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, nhiều quần thể du lịch đẳng cấp, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí dài ngày của du khách.

Các cơ sở lưu trú chuẩn bị buồng phòng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thành phố đang phối hợp đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách với chất lượng tốt nhất trong hè 2025.

Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2025 đón 9,68 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Để hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch lớn cả nước, Thanh Hóa đang tập trung "nâng hạng" các dòng sản phẩm cao cấp, sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái cộng đồng, văn hóa-lịch sử, hướng đến du lịch bốn mùa.

Tỉnh chú trọng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Đến nay, tỉnh thu hút được 81 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 146.000 tỷ đồng với nhiều dự án quy mô lớn, hệ thống dịch vụ đồng bộ, có chất lượng cao, hướng đến đáp ứng nhu cầu du khách thuộc phân khúc cao cấp.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết các địa phương có du lịch biển đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị cho sự kiện khai mạc du lịch biển, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, khách du lịch.

Các địa phương chỉnh trang đô thị, đảm bảo điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự, an toàn xã hội và điều kiện cần thiết khác cho mùa du lịch cao điểm.

Ước tính, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tới đây, sẽ có khoảng 1 triệu lượt khách đến với Thanh Hóa; được kỳ vọng sự "tăng nhiệt" này sẽ mang đến khởi đầu ấn tượng, tạo đà cho mùa du lịch Hè sôi động sắp tới./.

