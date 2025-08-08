Thành phố Hồ Chí Minh: Không có chuyện thu tiền rác cao hơn mức quy định

Những ngày qua, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao mà không có thông báo trước cho người dân. Theo đó, một số phản ánh của người dân cho rằng sau khi hợp nhất tỉnh, phí thu gom rác của hộ gia đình đã tăng từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng/tháng.

Trước thông tin đó, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu đã có thông tin chính thức và khẳng định mức thu hiện vẫn giữ nguyên theo quy định của Nhà nước.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 46/TB-UBND thông báo cụ thể về mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, mức thu hiện hành gồm: 50.000 đồng/tháng đối với hộ gia đình; 25.000 đồng/tháng với hộ ở nhà trọ; 100.000 đồng/tháng đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ; 200.000 đồng/tháng cho trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp; từ 210.000-460.000 đồng/tấn hoặc m3 đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, chợ, bến xe, bệnh viện... Thời gian thu gom từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là mức giá áp dụng từ ngày 15/10/2019 đến nay và chưa có sự thay đổi.

Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu đơn vị thu gom thực hiện đúng giờ, đúng giá, cung cấp đầy đủ hóa đơn, phiếu thu cho chủ nguồn thải và tuyệt đối không được tự ý thu vượt nếu không có thỏa thuận với người dân hoặc cơ sở kinh doanh.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng khẳng định sẽ tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý nâng giá thu gom rác sinh hoạt vượt mức quy định.

Phường Vũng Tàu sau hợp nhất có diện tích 16,86km2, hiện là phường có dân số 117.413 người, đây là phường ven biển nên phát triển mạnh về du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh mới, trên địa bàn phường tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn và nhiều khu vui chơi, giải trí./.

