Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Châu thúc đẩy hợp tác về phát triển hạ tầng đô thị

Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp đoàn công tác thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) do Phó Thị trưởng Lại Chí Hồng làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông hiện đại.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết hiện nay Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MAUR) và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết, mang lại kết quả thiết thực.

Ngày 8/9/2025, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng với Liên danh GMDI-TEDIS PCC ART về thực hiện gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và đấu thầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Đây là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm được xác định giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Quảng Châu, đặc biệt là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mới cần phát triển hệ thống kết nối hạ tầng giao thông hiện đại, hoàn thiện kế hoạch 7 tuyến Metro với tổng chiều dài 355 km trong vòng 10 năm tới.

Ông Bùi Xuân Cường mong muốn cùng Quảng Châu thúc đẩy hợp tác phát triển chuỗi logistic và hệ thống cảng biển trên cơ sở tận dụng vị trí chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ giao thương của tiểu vùng Mekong, vai trò đầu mối hàng hải quan trọng của Quảng Châu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mắt xích then chốt trong chiến lược phát triển Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macao.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với thành phố Quảng Châu trong các lĩnh vực trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là các lĩnh vực Quảng Châu có thế mạnh như: Công nghiệp công nghệ cao, y tế và đô thị thông minh.

Phó Thị trưởng thành phố Quảng Châu Lại Chí Hồng đánh giá cao sự hợp tác bước đầu của Tập đoàn Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai tuyến Metro số 2 của thành phố. Qua đó cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố còn nhiều, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông thông minh, môi trường.

Thành phố Quảng Châu có những tập đoàn doanh nghiệp nhà nước mạnh trong các lĩnh vực như đường sắt đô thị, môi trường và xây dựng đô thị thông minh…; mong muốn được hợp tác cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là xử lý chất thải và đốt rác phát triển mà Quảng Châu có nhiều kinh nghiệm.

“Quảng Châu mong muốn cùng với Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, mở rộng giao thương kết nối, tăng cường giao lưu nhân dân theo hướng thực chất, bền vững, có chiều sâu. Qua đó thiết thực triển khai các nội dung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện,” ông Lại Chí Hồng nhấn mạnh./.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc Phát triển hợp tác về đường sắt đã được lãnh đạo cấp cao hai nước lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực có ý nghĩa chiến lược giữa hai bên.