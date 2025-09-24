Thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc, trong hai ngày 23-24/9, tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, làm trưởng đoàn đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phiên họp nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt kết nối Việt-Trung; triển khai Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về hợp tác triển khai các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc ký ngày 10/12/2024 cũng như Bản ghi nhớ ký ngày 14/4/2025 giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về việc thành lập Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung.

Tham dự phiên họp, ngoài các thành viên Phân ban Việt Nam còn có ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc.

Thay mặt Đoàn Việt Nam phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của hợp tác đường sắt trong tổng thể quan hệ đặc biệt "Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược" mới được thiết lập giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết trong bối cảnh quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp chưa từng có giữa Việt Nam và Trung Quốc, phát triển hợp tác về đường sắt đã được lãnh đạo cấp cao hai nước lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực có ý nghĩa chiến lược giữa hai bên.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc đã tích cực phát huy vai trò đầu mối, điều phối các hoạt động hợp tác đường sắt giữa hai nước.

Đánh giá cao quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định việc thành lập Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt-Trung vào tháng 4 vừa qua đã tạo dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan của hai nước.

Hai bên đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có về mặt chính sách từ phía Chính phủ, sự kết nối và trao đổi chặt chẽ về mặt chuyên môn giữa các bộ ngành, tạo động lực hợp tác mạnh mẽ cho các doanh nghiệp hai nước.

Nhằm thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt-Trung, đặc biệt là Dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, phiên họp đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, hợp tác vay vốn... cho dự án đường sắt; đồng thời chuẩn bị lập quy hoạch 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đường sắt và hợp tác công nghiệp đường sắt.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và đạt được một số thành quả thực chất theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, để triển khai Công thư trao đổi giữa Chính phủ hai nước ký ngày 14/4/2025 về việc Chính phủ Trung Quốc đồng ý thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng của Việt Nam, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã ký Thỏa thuận thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để trao đổi về công tác phối hợp thúc đẩy hợp tác đường sắt giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc./.

