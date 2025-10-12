Multimedia

Thêm nhiều người có cơ hội sở hữu nhà ở xã hội nhờ nâng mức trần thu nhập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261 sửa đổi, nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20–40 triệu đồng/tháng, giúp nhiều người dân có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống.

Dương Linh
nang-tran-thu-nhap-mua-nha-o-xa-hoi-infographic.png

Ngày 10/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên./.

