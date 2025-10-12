Thêm nhiều người có cơ hội sở hữu nhà ở xã hội nhờ nâng mức trần thu nhập

“Sắc Tâm” vượt khỏi khuôn khổ một triển lãm mỹ thuật - đó là lời nhắc về chánh niệm, về hành trình quay về với chính mình, nuôi dưỡng lòng từ bi và sự bình an. Giữa không gian linh thiêng của Văn Miếu, triển lãm trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để an tâm, để yêu hơn hồn cốt Việt trong từng hơi thở đời sống hôm nay.