Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen ở Tây Ninh

Sáng 2/9, tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Lễ Thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Nghi thức Thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen đã trở thành sự kiện giàu ý nghĩa chính trị, văn hóa, tinh thần, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham dự.

Đây không chỉ là hoạt động tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, còn là dịp hun đúc tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, khát vọng vào tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen, "nóc nhà Nam Bộ" cao 986m không chỉ gợi nhắc về những năm tháng hào hùng của dân tộc, còn khẳng định ý chí quật cường, khát vọng vươn lên trong hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ trong niềm xúc động tại Lễ Thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen sáng 2/9, chị Lê Thị Yến Nhi (30 tuổi, ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) cho biết: "Được trực tiếp tham gia nghi lễ thiêng liêng trong ngày Quốc khánh là niềm vinh dự, tự hào lớn lao. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên 'nóc nhà Nam Bộ', tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa to lớn của độc lập, tự do mà các thế hệ cha ông đã hy sinh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc."

Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Bà Đen sáng ngày 2/9. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo chị Lê Thị Yến Nhi, niềm xúc động càng nhân lên khi cùng lúc hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trọng thể chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua nền tảng trực tuyến.

Sự kiện đặc biệt này là nguồn động viên to lớn để thế hệ trẻ Tây Ninh nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng gia đình tham dự Lễ Thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen vào đúng dịp Tết Độc lập, anh Nguyễn Hoàng Minh, (41 tuổi) du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Được chứng kiến khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay nơi 'nóc nhà Nam Bộ' trong ngày Quốc khánh, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Đây là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, để mỗi người dân thêm trân trọng nền độc lập hôm nay và có trách nhiệm hơn trong dựng xây, bảo vệ đất nước."

Không chỉ là nghi lễ thiêng liêng, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen còn đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Anh Trần Văn Hậu, (35 tuổi), du khách đến từ Thành phố Cần Thơ cho biết rất ấn tượng với cách tổ chức phục vụ du khách tại Khu du lịch. Hệ thống cáp treo hiện đại giúp người dân, du khách dễ dàng lên đỉnh núi, vừa an toàn, vừa ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh từ trên cao.

Đặc biệt, việc tham dự Lễ Thượng cờ khiến chuyến đi của anh Hậu và gia đình thêm ý nghĩa, không chỉ là du lịch, còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Với người dân địa phương, Lễ Thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen dịp Quốc khánh càng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi) cư dân phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, bày tỏ: "Mỗi dịp Tết Độc lập, trong lòng tôi lại dâng trào niềm tự hào dân tộc. Năm nay càng đặc biệt hơn khi kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Chúng tôi tự hào vì quê hương Tây Ninh hôm nay đang đổi mới mạnh mẽ, đời sống nhân dân được nâng cao. Tôi tin rằng, dưới lá cờ Tổ quốc, đất nước ta sẽ tiếp tục vững bước đi lên trong thời đại mới."

Tám tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh đón khoảng 5,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch; trong đó, Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đón hơn 4 triệu lượt khách. Kết quả này khẳng định sức hút của Núi Bà Đen, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của du lịch Tây Ninh./.

