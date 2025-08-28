Thời tiết đêm 28 và ngày 29/8: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa rải rác, đề phòng dông lốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 28/8 và ngày 29/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 29/8 và ngày 30/8, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nghệ An, Thanh Hóa đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-5m; biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3,5m; biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m; biển động.

Rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Cùng đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông (50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm). Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to (100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 150 mm/3h.

Chiều tối và đêm 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác (10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 60 mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 28 và ngày 29/8, thời tiết tại các khu vực trên cả nước tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các đợt mưa dông.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C; cao nhất từ 29-31°C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25°C, có nơi dưới 21°C; cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C; cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C; cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Tây đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C; cao nhất từ 31-34°C.

Tại khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Lưu ý khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22°C; cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C; cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C; cao nhất từ 30-32°C./.

