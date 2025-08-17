Thời tiết ngày 17/8: Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đến 1 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 17/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/8, phía Tây Bắc Bộ, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

"Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngày và đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 16/8 và sáng sớm 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/8 đến 3 giờ ngày 17/8 có nơi trên 70mm như: trạm Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) 130,6mm, trạm Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 104,4mm, trạm Hải An (Quảng Trị) 91mm, trạm Đại Lào (Lâm Đồng) 78,8mm,...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở 5 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ 3 giờ 40 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 17/8, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Lào Cai, Phú Thọ và Quảng Ninh có mưa phổ biến nhỏ hơn 20mm, cục bộ có nơi mưa trên 40mm, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Lương Sơn; Liên Sơn, Kỳ Sơn, Thịnh Minh; Đà Bắc, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Ngọc Sơn, Quy Đức, Sơn Lương, Tiên Lương, Tu Vũ, Văn Lang, Yên Sơn (tỉnh Phú Thọ); Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Có, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Văn Chấn, Võ Lao (tỉnh Lào Cai); Đặc khu Vân Đồn; Đặc khu Cô Tô; Đầm Hà, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh); Cẩm Hưng, Cổ Đạm, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Hoành Sơn, Sông Trí; Cẩm Lạc, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Vũng Áng, Phúc Trạch, Thạch Khê; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Mai Phụ, Hải Ninh, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Xuân, Tùng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); Tuyên Bình, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Phú, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Thành; Dân Hóa, Kim Điền, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ ngày 16/8 đến 2 giờ ngày 17/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: An Lương (Lào Cai) 76,2mm; Dương Quỳ (Lào Cai) 62,3mm; Dốc Kẽm (Phú Thọ) 193,7mm; Hòa Sơn (Phú Thọ) 139,8mm; Bản Sen (Quảng Ninh) 177,3mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 115,8mm ;...Từ 20 giờ ngày 16/8 đến 2 giờ ngày 17/8, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 90,6mm; Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 67,6mm; Hải An (Hà Tĩnh) 77,4mm; Tân Lâm (Quảng Trị) 52,8mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/8

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

