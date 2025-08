Thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ nhiều nơi mưa to, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C.

Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/8 cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

- Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

- Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; cao nhất phía Bắc từ 32-35 độ C, phía Nam từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Trời có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Trời có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

- Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

- Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C.

- Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày 6/8, tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có mưa rào và dông.

Ghi nhận tại Bắc Vịnh Bắc Bộ cho thấy gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong ngày và đêm 6/8, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m, biển động.

Gió Tây Nam đến Nam duy trì cường độ mạnh, gây biển động tại nhiều khu vực. Mưa dông đi kèm nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và hạn chế ra khơi khi điều kiện thời tiết bất lợi./.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, chiều tối mưa dông, có nơi mưa rất to Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, nhưng đến chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.