Thời tiết ngày 8/8: Nắng nóng duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/8, các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội

- Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 29-31 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; riêng khu vực đồng bằng từ 35-36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/8, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh, gió giật cấp 7-8, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực./.

Xuất hiện vùng áp thấp trên đảo Luzon có khả năng đi vào Bắc Biển Đông Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.