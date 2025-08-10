Thủ tướng: Đáp ứng yêu cầu điện cho phát triển, với mức tăng trưởng 2 con số

Sáng 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn phải lãnh đạo toàn Tập đoàn đáp ứng yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Dự Đại hội có: đại diện các Ban Đảng Trung ương và các Ban Đảng của Đảng ủy Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 220 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển,” Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp bứt phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, xử lý hiệu quả các tồn đọng, sai sót; tái cơ cấu, sắp xếp Tập đoàn; tổ chức sản xuất, cung ứng điện đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm từ 10-15%; nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 23 ngàn đến 24 ngàn tỷ đồng.

EVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Tập đoàn hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng với tổng giá trị đầu tư gần 514 ngàn tỷ đồng, hoàn thành đóng điện 962 công trình lưới điện từ 110-500kV có quy mô gần 18 ngàn km đường dây và gần 88 ngàn MVA trạm biến áp; đặc biệt, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng thi công.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; Tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch; Quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”

Trong đó, nhấn mạnh 3 khâu đột phá chính: Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện; Đột phát phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong khí thế vui tươi, tự hào, sôi nổi chuỗi hoạt động của toàn dân tộc kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, trong nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều hoạt động, gắn bó với Tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã dành những phần thưởng, danh hiệu cao quý nhất tặng ngành Điện; khẳng định đây là vinh quang lớn, song cũng cho thấy trách nhiệm cao, đòi hỏi hiệu quả ngày càng phải được nâng lên, kết quả năm sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

Đánh giá thành tựu của Đảng bộ Tập đoàn và toàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, có lúc thăng trầm, có lúc đột phá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đúc rút thành 36 chữ thể hiện những gửi gắm niềm tin, hy vọng vào Tập đoàn: Khó khăn tháo gỡ; niềm tin trở lại; đoàn kết củng cố; tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến; hiệu quả cải thiện; thể chế quan tâm; lãnh đạo gương mẫu.

Biểu dương Tập đoàn EVN làm tốt công tác an sinh xã hội, với việc dành 1.262 tỷ đồng làm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành Điện cần khắc phục như chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện; giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân…

Nhấn mạnh vai trò 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác chống lãng phí, tiêu cực, chống độc quyền trong sản xuất, phân phối điện, Thủ tướng cũng nêu bật các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như: Nắm chắc, phản ứng linh hoạt, hiệu quả tình hình; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thay đổi tư duy, huy động nguồn lực; tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Nhất trí với mục tiêu Đại hội đã đề ra cho thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Điện nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tập trung, đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, EVN phải lớn mạnh trở thành Tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vượt qua chính mình, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể; tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa về phát triển nguồn và lưới tải điện, trong đó có phát triển điện sạch, điện hạt nhân; quản trị phải thông minh; xây dựng thị trường điện cạnh tranh; đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” để dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá; đảm bảo “3 có”: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp” và “2 không”: không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.”

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển điện, vì mục tiêu phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan ngành điện; có giải pháp, cơ chế huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công-tư trong phát triển ngành điện; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong ngành điện, nhất là điện sạch, điện hạt nhân; quản trị thông minh; đầu tư hạ tầng phải hiện đại…

Lưu ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải phát triển hệ thống truyền tải điện đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN…

Chỉ đạo Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện trách nhiệm với xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Toàn Tập đoàn phải bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và tới đây là Đại hội lần thứ I Đảng bộ Chính phủ và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống hơn 70 năm vẻ vang của Ngành Điện lực Việt Nam, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm quý báu đã đúc kết được trong các nhiệm kỳ qua và khí thế mới của đất nước, Đại hội lần thứ IV của Tập đoàn sẽ có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, với phương châm "Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả cụ thể, "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt."

Nhấn mạnh, “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi,” Thủ tướng tin tưởng Đại hội sẽ tạo động lực mới thúc đẩy Tập đoàn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xứng đáng vai trò tiên phong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia./.

