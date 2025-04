Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn SYRE của Thụy Điển

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE, Thụy Điển và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị SYRE đầu tư phát triển ngành dệt may theo hướng xanh, bền vững tại Việt Nam.

Chào đón đoàn lãnh đạo Tập đoàn SYRE đến Việt Nam để nghiên cứu đầu tư sản xuất xanh, với “con người xanh, môi trường xanh, nguyên liệu xanh, năng lượng xanh," đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, Thủ tướng đề nghị với kinh nghiệm về sản xuất dệt may, tập đoàn cần tích cực sử dụng điện sạch, nguyên vật liệu đầu vào sạch, trong quá trình sản xuất giảm phát thải ra môi trường; đặc biệt tận dụng phế liệu liên quan dệt may và nguyên phụ liệu dư thừa dệt may của Việt Nam để sản xuất.

Cho biết vừa qua, Việt Nam đã giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan mua bán điện trực tiếp, tự sản tự tiêu đối với các doanh nghiệp tự sản xuất nguồn điện, Thủ tướng nêu rõ việc Tập đoàn SYRE dự kiến đầu tư vào Bình Định là sự lựa chọn thông minh vì Bình Định có môi trường đầu tư rất tốt; có hệ thống hạ tầng tốt như sân bay, cảng biển nước sâu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE (Thụy Điển). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cũng cho biết năm nay, Việt Nam đang phấn đấu tăng trưởng 8%, những năm tới phải đạt mức tăng trưởng 2 con số, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nhanh song phải theo hướng xanh, bền vững, trong đó phải tích cực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Quá trình này, Việt Nam cần sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, nhất là về nguồn vốn, khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch Tập đoàn SYRE Susanna Campbell cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; cho biết thời gian qua, tập đoàn đang đẩy mạnh hướng đến đầu tư vào các thị trường nước ngoài, trong đó ưu tiên chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Trong đó, ngành công nghiệp dệt may phải thay đổi, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Bà Susanna Campbell mong muốn cùng hợp tác để đưa Việt Nam thành trung tâm hệ sinh thái dệt may toàn cầu.

Lãnh đạo Tập đoàn SYRE tin rằng Việt Nam sẽ là đối tác mạnh mẽ của SYRE ở khu vực, hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam - là địa điểm chiến lược mà tập đoàn đã lựa chọn. Quá trình sản xuất này sẽ là tuần hoàn, tạo ra sản phẩm tương tự như đầu vào của ngành dệt may, do đó SYRE hy vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm toàn cầu về kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam là quốc gia sản xuất năng lượng tái tạo nhiều nhất Đông Nam Á và có chủ trương tiếp tục phát triển nguồn năng lượng sạch này, phù hợp với chiến lược của SYRE; cùng với đó Việt Nam cũng đang tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là liên quan ngành dệt may có những phế liệu rất nhiều.

Khẳng định Việt Nam ủng hộ châu Âu đề ra tiêu chuẩn rất khắt khe liên quan bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, sản phẩm, góp phần cải thiện môi trường toàn cầu theo tinh thần của các Hội nghị COP 26 đến 28, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang rất tích cực triển khai năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, nguyên liệu xanh cho may mặc; khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao; sẵn sàng hỗ trợ tập đoàn SYRE đầu tư thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE (Thụy Điển). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Điển có quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp trong nhiều năm qua; Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của Thụy Điển trong những năm đầu tái thiết đất nước sau chiến tranh; mong muốn phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn với Thụy Điển, qua đó đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết Thụy Điển mong muốn hợp tác với Việt Nam trong chuyển đổi xanh; các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam; Thụy Điển đang nỗ lực bằng những hành động cụ thể để thúc đẩy trong tương lai có thể nâng cấp quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới./.

Tập đoàn SYRE được thành lập bởi Tập đoàn may mặc H&M và Công ty đầu tư công nghệ Vargas (Thụy Điển). SYRE tạo ra hệ sinh thái dệt may tuần hoàn toàn cầu thông qua các trung tâm tái chế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo. SYRE dự kiến đầu tư Tổ hợp tái chế vải polyester tại Bình Định với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD; hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và châu Âu, đúng với định hướng phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển: Việt Nam là người bạn quan trọng lâu năm Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển khẳng định Việt Nam là người bạn quan trọng lâu năm của Thụy Điển, vui mừng về những bước phát triển của quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực...