Thủ tướng: Thiết kế luật phải theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9/2025 để cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án Luật và một Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại Phiên họp, Chính phủ đã nghe các Tờ trình tóm tắt, Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định và thảo luận sôi nổi về các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

Các Luật, Nghị quyết được xây dựng nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý thuế, nợ công, bảo hiểm, thống kê…; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung của các dự án Luật; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành trong việc chuẩn bị các dự án Luật và các tài liệu liên quan; đồng thời có ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, có chất lượng xây dựng các dự án Luật.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân, các đối tượng bị tác động, các chuyên gia, nhà khoa học, sự góp ý của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp vì các dự luật đều quan trọng, liên quan sự phát triển chung của đất nước; khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật bảo đảm thực hiện đúng quy định, dưới sự chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các lĩnh vực để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025, trong đó một số nội dung bổ sung hoàn thiện, trình lại Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận trong xây dựng luật trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, coi trọng chất lượng xây dựng pháp luật. Qua đó, có hệ thống pháp luật, vừa có chế tài quản lý hiệu quả, kiểm soát quyền lực, chống lợi dụng chính sách để tham ô, tham nhũng, lãng phí; vừa phục vụ, kiến tạo phát triển đất nước nhanh và bền vững, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025 (phiên thứ hai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ rõ thiết kế luật phải theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm để giảm bớt thủ tục hành chính; luật phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng trình Quốc hội các Luật, Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ, ngành thì sẽ ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn phù hợp; đối với những luật đã được ban hành, thông qua thì phải rà soát để ban hành ngay các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển, để sửa đổi, hoàn thiện nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; rà soát những nội dung có luật rồi nhưng thực tiễn đã vượt qua để kịp thời bổ sung và hoàn thiện để không lạc hậu thực tiễn.

Đặc biệt rà soát, bổ sung, sửa đổi luật phục vụ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, nhất là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm đồng bộ, tổng thể, hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải; thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị vừa ban hành, những chủ trương mới của Trung ương, những chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của đồng Tổng Bí thư để Nghị quyết của Đảng thực sự được thể chế hóa, đi vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, có lộ trình thực hiện trong năm nay bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; có lộ trình những năm tiếp theo để cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; nghiên cứu phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với đó là phân bổ nguồn lực, nâng cao trách nhiệm và năng lực thực thi của cấp dưới, tăng cường giám sát, kiểm tra; rà soát lại các điều luật để kiểm soát quyền lực để không lợi dụng quyền lực, chính sách, lợi ích nhóm.

Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Chính phủ tham dự Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025 (phiên thứ hai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ đạo khuyến khích đầu tư ra nước ngoài, nhất là lĩnh vực mà Việt Nam có lợi ích hài hoà với các nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu bỏ giấy phép nhưng thiết kế công cụ để kiểm soát đảm bảo an ninh tiền tệ, an ninh tài chính nhằm ngăn ngừa lợi dụng việc này để lợi dụng chuyển tiền ra nước ngoài nhưng cũng không vì điều này mà sinh ra giấy phép không cần thiết.

Trong bối cảnh đất nước đang thiếu vốn, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại cơ chế để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp, đồng thời kiểm soát chất lượng của dòng đầu tư vào các dự án quy mô lớn, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, công nghệ cao; sớm thành lập Cổng đầu tư một cửa quốc gia; thiết kế các công cụ chống chuyển giá; tạo liên kết để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kết nối các nền kinh tế cần phải triển khai theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

“Phải có chế tài xử lý đối với các dự án được cấp giấy phép, cấp đất đầu tư, song không đầu tư, hoặc đầu tư không đúng quy định, bảo đảm phân minh, rõ ràng," Thủ tướng nhấn mạnh.

Yêu cầu các bộ, ngành rà soát lại các luật, nghị quyết đã ban hành để xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu luật hóa các vấn đề có tính chất nguyên tắc “những gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; quy định linh hoạt những gì cần thí điểm thì xây dựng nghị quyết."

Thủ tướng Chính phủ lưu ý khẩn trương xây dựng dự thảo các Nghị quyết trình Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc./.

