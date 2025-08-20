Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Chiều 20/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Penny Wong thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng và sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến các vị Lãnh đạo Australia và một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese về thắng lợi của Công đảng trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5/2024 vừa qua; bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Albanese thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia trên hầu hết các lĩnh vực. Hai nước đã và đang thực hiện đúng tiến độ các dự án, hoạt động hợp tác đề ra tại Chương trình hành động.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức tăng trưởng ổn định, với hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên đã tích cực mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của nhau.

Theo đó, quả chanh leo của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn rất lớn, đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, định kỳ tổ chức cơ chế đối thoại, tham vấn để gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị.

Đồng thời, hai bên cần tích cực trao đổi biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt bằng cách mở cửa và tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số và hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, mong muốn hai bên có hợp tác đạt đột phá trong lĩnh vực này, nhất là đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghệ y sinh...

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chúc mừng Thủ tướng và bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Bà cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai nước cùng nhìn lại lịch sử và định hình hợp tác trong tương lai; khẳng định Chính phủ Australia rất coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực cũng như quan hệ Việt Nam-Australia và mong muốn trao đổi các biện pháp để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn, dựa trên tầm nhìn và quan điểm chung về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với quan hệ Việt Nam-Australia, Bộ trưởng Penny Wong khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, trong đó có làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và quỹ đầu tư.

Bộ trưởng Penny Wong cam kết tăng cường phối hợp giữa hai nước, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế ở khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982./.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong: Việt Nam là một nền kinh tế năng động Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Australia, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực.