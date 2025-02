Từ ngày 18-20/2, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đến thăm làm việc với lãnh đạo các tỉnh Khammuon và Bolikhamxay thuộc Trung Lào để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam-Lào, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Trung Lào.

Tại các buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khammuon và Bolikhamxay, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khammuon và Bolikhamxay đạt được thời gian qua, giúp tình hình chính trị luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng-an ninh được giữ vững, kinh tế phát triển liên tục, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và chính quyền, nhân dân các tỉnh Khammuon và Bolikhamxay sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh, xây dựng hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay ngày càng phát triển giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đang ngày càng phát triển tốt đẹp như hiện nay là có phần đóng góp rất quan trọng của hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay, sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương hai nước, là nền tảng vững chắc góp phần vào việc giữ vững ổn định và phát triển ở mỗi nước.

Lãnh đạo các tỉnh Khammuon và Bolikhamxay đã thông tin cho Đại sứ Nguyễn Minh Tâm về tình hình chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của mỗi tỉnh; nhấn mạnh các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay hiện đều rất hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động của Lào.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào ngân sách địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Lãnh đạo các tỉnh Khammuon và Bolikhamxay cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sẽ là cầu nối giúp 2 tỉnh này phối hợp với các địa phương của Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Khammuon và Bolikhamxay với các tỉnh, thành của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam đối với hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay, đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay sẽ làm hết sức để bảo vệ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như thúc đẩy quan hệ giữa hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay với các tỉnh, thành của Việt Nam ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại tỉnh Khammuon và Bolikhamxay từ ngày 18-20/2, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammuon; dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong; thăm Trường Trung học cơ sở Thống Nhất thuộc sự quản lý hành chính của Hội người Việt Nam tỉnh Khammuon; thăm Trường mẫu giáo Thống Nhất và tặng 200 quyển sách Quê Việt và Tiếng Việt vui, cùng hơn 200 đầu truyện tranh tiếng Việt và nhiều phần quà cho các cháu mẫu giáo; thăm Hội người Việt Nam tại hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay và thăm một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại hai tỉnh Khammuon và Bolikhamxay./.

Lào - Điểm đến đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế Chính phủ Lào sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài sớm triển khai được các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.