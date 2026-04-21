Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và các nước Nam Thái Bình Dương

Ngày 21/4, tại thủ đô Apia của Samoa, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Samoa Phan Minh Giang đã trình thư ủy nhiệm lên người đứng đầu Nhà nước độc lập Samoa Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thường trú tại Nhà nước độc lập Samoa.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đại diện quan chức Văn phòng người đứng đầu Nhà nước độc lập Samoa, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Samoa.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước độc lập Samoa, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Phan Minh Giang tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của cả hai nước, quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong những lĩnh vực hai nước cùng quan tâm và có thế mạnh, cũng như mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.



Tại lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm, người đứng đầu Nhà nước độc lập Samoa Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II hoan nghênh việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 3/1994 và xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ các giá trị chung và cam kết thúc đẩy các mục tiêu chung vì sự phát triển thịnh vượng của cả hai nước.



Nhấn mạnh Samoa và Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác để phát triển, người đứng đầu Nhà nước độc lập Samoa bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên cùng quan tâm, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, chung tay giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Ngài Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II chúc Đại sứ Phan Minh Giang có nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc vai trò Đại sứ không thường trú tại Nhà nước độc lập Samoa.



Trong khuôn khổ chuyến công tác trình thư ủy nhiệm, Đại sứ Phan Minh Giang chào xã giao quyền Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Samoa, gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Lao động, Phòng Thương mại Samoa, đồng thời gặp gỡ và tiếp xúc với một số đối tác, doanh nghiệp sở tại nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, biện pháp khai thác các tiềm năng, tận dụng các cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước.



Nhà nước độc lập Samoa là quốc gia thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương với dân số khoảng 220.000 người, tổng diện tích khoảng 2.842 km2. Việt Nam và Samoa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/3/1994./.

Đại sứ New Zealand: Tin tưởng vào sự tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026 Mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand đang không ngừng được củng cố, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ tiểu vùng, khu vực và đa phương.