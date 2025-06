Thực hư doanh nghiệp ở Cần Thơ đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam

Một doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Cần Thơ là Công ty cổ phần Mekolor vừa có văn bản đề xuất tới Chính phủ về việc tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.

Thông tin này đang nhận được sự quan tâm từ dư luận trong những ngày qua.

Để tìm hiểu thực hư về thông tin trên, ngày 11/6, phóng viên TTXVN đã đến trụ sở Công ty cổ phần Mekolor nằm trong hẻm 24 đường Lý Tự Trọng, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Nơi đặt trụ sở của Công ty Cổ phần Mekolor là một căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 24 đường Lý Tự Trọng, thuộc khu vực 1 An Cư, phường Thới Bình.

Thời điểm phóng viên cùng đại diện khu vực 1 An Cư đến, căn nhà này đóng cửa. Sau khi được Công an khu vực liên hệ, vài phút sau, một người phụ nữ có mặt và cho biết là chủ nhà tên O.

Theo chị O, căn nhà này được vợ chồng chị mua năm 2019. Chồng chị là nhân viên của Công ty cổ phần Mekolor và cho công ty thuê nhà để đặt văn phòng sau khi Công ty cổ phần Mekolor thay đổi địa điểm kinh doanh vào năm 2021.

Chị O. cho biết tại đây có 2 nhân viên làm việc và hôm nay (11/6) đã đi họp ở Thành phố Hồ Chí Minh nên không có mặt ở văn phòng.

Cũng theo chị O., thường ngày đây là địa chỉ công ty tiếp nhận các giấy tờ, hồ sơ, văn bản đi, đến… và mọi việc do chồng chị xử lý.

Phóng viên đặt câu hỏi về hoạt động của công ty, chị O. nói mình chỉ là người cho thuê nhà nên không nắm được và đề nghị phóng viên liên hệ với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch và là người đại diện pháp luật của công ty.

"Từ ngày Công ty Mekolor về đây hoạt động không có thông báo cho địa phương nên chúng tôi không nắm được họ hoạt động như thế nào. Sau khi có thông tin, Công ty Mekolor gửi thư cho Chính phủ đề nghị thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam thì chúng tôi đã liên hệ với chủ nhà cho công ty thuê để đặt trụ sở và nhân viên của công ty làm việc tại đây, đề nghị họ thông báo nội dung hoạt động của công ty cho khu vực để địa phương nắm," ông Nguyễn Văn Sự, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 1 An Cư, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.

Đại diện Khu vực 1 An Cư, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều đến căn nhà nơi Công ty cổ phần Mekolor đặt trụ sở để nắm thông tin ngày 11/6 sau khi có thông tin công ty này đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Để có thêm thông tin về doanh nghiệp này, phóng viên đã liên hệ với Sở Tài chính thành phố Cần Thơ. Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết Công ty cổ phần Mekolor đăng ký thành lập vào ngày 27/10/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 9/9/2021, ngành nghề đăng ký chính là tổ chức sự kiện với số vốn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính thành phố Cần Thơ) cho biết theo hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia thì doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường và trong thời gian qua khi có kiểm tra doanh nghiệp này báo cáo trong giai đoạn 2019-2021 thì năm đầu doanh nghiệp có lãi khoảng một triệu đồng còn 2 năm sau thì doanh nghiệp lỗ. Cụ thể, năm 2020 lỗ gần 2,7 triệu đồng và năm 2021 tiếp tục lỗ hơn 8 triệu đồng.

"Sau khi báo chí đưa tin Công ty cổ phần Mekolor có đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ đăng ký tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được thông tin thay đổi nguồn vốn của doanh nghiệp," ông Phúc nói.

Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cũng cho biết về nguồn vốn đầu tư nếu doanh nghiệp có liên doanh, liên kết đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án thì phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền. Còn một doanh nghiệp muốn thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư thì cũng phải thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Phóng viên đã liên hệ với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Công ty cổ phần Mekolor. Ông Trường cho biết không có mặt ở Cần Thơ mà đang ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời phóng viên, ông Võ Xuân Trường nói về lý do công ty đề xuất được tham gia thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Theo ông Trường, đây là sáng kiến quốc tế thuộc chiến lược "One Mekong - One Meal" và "Great Network Initiative," do Liên minh Mekolor và Great USA khởi xướng, nhằm thúc đẩy một mô hình đầu tư không phụ thuộc vào ngân sách quốc gia, không vay nợ ODA, không yêu cầu đối ứng từ Chính phủ, mà hoàn toàn trên cơ sở tự huy động nguồn vốn và chuyển giao công nghệ quốc tế.

"Chúng tôi không những đề nghị "tham gia đấu thầu" thông thường, mà còn đề xuất triển khai theo cơ chế "đầu tư đối ứng chủ quyền tài chính" - nghĩa là tự bỏ vốn đầu tư 100% nếu được chọn và gắn liền với trách nhiệm phát triển đô thị, bồi thường tái định cư, cũng như chuyển giao vận hành-đào tạo nguồn nhân lực trong nước," ông nói.

Về vốn điều lệ và các dự án đã thực hiện, Chủ tịch Công ty cổ phần Mekolor cho biết Công ty cổ phần Mekolor có vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng tại Việt Nam - với vai trò đầu mối triển khai pháp lý và hồ sơ trong nước, không phản ánh toàn bộ quy mô tài chính toàn cầu của liên minh.

Trước đây, Mekolor đã tham gia các chương trình: Hợp tác chuỗi logistics - năng lượng tái tạo-dữ liệu nông nghiệp; Phát triển nền tảng định danh số toàn cầu (GCNID); thúc đẩy mô hình stablecoupon (VNDG, USDG) và ví điện tử phi tập trung trên nền tảng Great Network.

"Dự án đường sắt cao tốc là một bước tiến chiến lược và có tính định chế quốc tế, được triển khai theo mô hình tài chính phi truyền thống, không vay nợ, không phụ thuộc ngân sách quốc gia," ông Trường nói.

Trả lời câu hỏi về việc đặt trụ sở công ty trong một con hẻm nhỏ ở Cần Thơ, Chủ tịch Công ty cổ phần Mekolor Võ Xuân Trường khẳng định địa chỉ tại số 24/11/4A Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn là địa chỉ đăng ký hợp pháp của công ty theo hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính).

Tuy nhiên trong thời gian qua, công ty đã mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương và quốc gia; trong đó có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đang triển khai chi nhánh tại Florida (Hoa Kỳ), Dubai (UAE) để phục vụ cho chiến lược đối tác toàn cầu.

"Chúng tôi mong nhận được sự tiếp cận công bằng, xây dựng và minh bạch từ các cơ quan báo chí, trong giai đoạn đề xuất này còn đang được xem xét và đánh giá bởi các cơ quan chức năng của Chính phủ", người đại diện Liên minh Mekolor-Great USA cho hay./.

Xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao gắn với chuyển giao và làm chủ công nghệ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia đầu tư, xây dựng các tuyến đường sắt hiện đại, tốc độ cao tại Việt Nam.