Thương mại điện tử: Đường dẫn đến thị trường toàn cầu cho sản phẩm Việt Nam

Thông qua việc phát triển thương mại điện tử, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế mà còn tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại tháng 9/2025 với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 30/9.

Cơ hội cho sản phẩm Việt Nam vươn xa

Với chủ đề “Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại: Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường toàn cầu và thúc đẩy xuất nhập khẩu xuyên biên giới bền vững," các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về vai trò quan trọng của thương mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tại hội nghị, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhấn mạnh rằng thương mại điện tử là một trong những trụ cột của chuyển đổi số, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Việt Anh cho biết: “Thương mại điện tử không chỉ là sân chơi của các tập đoàn lớn, mà đã trở thành nền tảng phổ cập cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở ra cơ hội để sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.”

Theo thống kê, từ năm 2005, Việt Nam đã có kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử cho từng giai đoạn 5 năm. Đến nay, lĩnh vực này duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20% mỗi năm, với quy mô thị trường dự kiến đạt 25 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing của Alibaba.com Vietnam, cũng chia sẻ rằng Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến sản xuất hàng đầu trong khu vực và thế giới.

“Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trung tâm sản xuất nổi bật tại châu Á và nằm trong top 3 các nước xuất khẩu nhiều sản phẩm chủ chốt như đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, hải sản, gạo và cà phê,” bà Uyên nhấn mạnh. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) gần đây của Việt Nam như EVFTA và RCEP đã tạo ra nhiều cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt.

Xây dựng thương hiệu Việt trên các nền tảng số

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã kêu gọi các thương vụ và chi nhánh thương vụ tại nước ngoài chủ động thiết lập quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và các sàn thương mại điện tử lớn.

“Việc kết nối và tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử là rất quan trọng,” ông Tân nhấn mạnh, đồng thời cho biết điều này sẽ hỗ trợ cho chương trình “Vươn ra thế giới” (Diego Global) được Chính phủ giao.

Người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm qua sàn thương mại điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Thành Dương, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Cục đang phối hợp với nhiều nền tảng lớn như Alibaba, Amazon, TikTok để triển khai chương trình Gian hàng quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và xuất khẩu trực tiếp. “Kết quả sơ bộ cho thấy hơn 50% doanh nghiệp tham gia đã có đơn hàng, với giá trị trung bình hàng chục nghìn USD,” ông Dương cho biết.

Tuy nhiên, ông Dương cũng cảnh báo rằng thách thức vẫn hiện hữu. “Năng lực số của phần đông doanh nghiệp Việt Nam còn khiêm tốn, từ kỹ năng vận hành gian hàng quốc tế cho tới quản lý logistics xuyên biên giới,” ông nói. Các yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, lao động… khiến doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ, mà buộc phải đầu tư bài bản để tồn tại và phát triển.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chương trình lớn như Chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia 2026-2030, Chương trình Go Export, và Gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba. “Đây là những trụ cột quan trọng để xây dựng thương hiệu Việt trên nền tảng số quốc tế,” ông Dương khẳng định.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại còn chú trọng đào tạo kỹ năng thực chiến cho doanh nghiệp, từ vận hành gian hàng, livestream bán hàng xuyên biên giới, đến ứng dụng AI trong quảng cáo và phân tích hành vi người tiêu dùng. Mỗi năm, hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã đã tiếp cận các chương trình này, coi đây là bệ phóng để nâng cao năng lực cạnh tranh ngay từ nền tảng số.

Sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cũng được coi là “cánh tay nối dài” của chính sách, giúp tạo lập mạng lưới cảnh báo sớm, cung cấp thông tin pháp lý, tiêu chuẩn hàng hóa và xu hướng tiêu dùng. Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore nhấn mạnh vai trò của nền tảng số trong điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp. “Chúng tôi xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, từ lịch công tác đến thông tin doanh nghiệp, sự kiện, để có góc nhìn 360 độ hỗ trợ xúc tiến thương mại,” ông cho biết.

Ngoài ra, Thương vụ Singapore cũng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm ứng dụng công nghệ blockchain, bản đồ sức khỏe nông sản Việt Nam, cùng các nền tảng đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Những giải pháp này cho thấy quyết tâm đưa công nghệ vào từng mắt xích của chuỗi xúc tiến, từ quản lý dữ liệu, đào tạo đến kết nối thị trường.

Tại hội nghị, các ý kiến đều nhấn mạnh rằng thương mại điện tử không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ các chính sách và giải pháp đồng bộ, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng được những cơ hội mà thương mại điện tử mang lại, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường toàn cầu./.

