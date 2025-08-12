Chợ truyền thống bắt nhịp vào hệ sinh thái thương mại điện tử

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng mua sắm trực tuyến đã khiến chợ truyền thống phải đối mặt với nhiều thách thức cũng như cơ hội đổi mới để phát triển.

Chương trình Chuyển đổi số cho tiểu thương chợ truyền thống đang được thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện đã góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh tại chợ bắt nhịp vào hoạt động thương mại điện tử.

Hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các nền tảng bán hàng trực tuyến

Thương mại điện tử không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, người kinh doanh tiếp cận thị trường rộng hơn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Trong bối cảnh các kênh mua sắm trực tuyến phát triển mạnh, trong khi chợ truyền thống ngày càng vắng khách, tiểu thương các chợ trên địa bàn Đà Nẵng đang dần bắt nhịp chuyển đổi số để tăng doanh số bán hàng.

Để đưa chợ truyền thống trở thành một phần của hệ sinh thái thương mại điện tử, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam đã tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng bán hàng kết hợp livestream trên các trang mạng xã hội cho hơn 100 hộ kinh doanh tại các chợ hạng 1 ở Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hoà Cường.

Các buổi tập huấn đã trang bị cho tiểu thương kỹ năng, giải pháp bán hàng hiện đại, ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, thanh toán số, hướng dẫn tổ chức, thực hành livestream bán hàng trên TikTok, Facebook, tạo các đoạn video ngắn giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm.

Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, sức bán tại các chợ truyền thống hiện tại đã giảm hơn 40%, đặc biệt các nhóm ngành hàng quần áo, thời trang, thực phẩm khô. Vì vậy, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh bán hàng tại chợ là rất cần thiết.

Ông Võ Văn Khanh, Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tại khu vực miền Trung cho biết, tiểu thương là một trong những đối tượng đang cần được hỗ trợ nhiều nhất trong xu thế phát triển của thương mại điện tử để giúp họ thay đổi trong tư duy và tiếp cận các phương thức bán hàng hiện đại.

Tại Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá, tập huấn nhằm giúp bà con tiểu thương tại các chợ truyền thống ứng dụng giải pháp số để bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu, tiểu thương kinh doanh mặt hàng chăn ga, gối, nệm tại chợ Đống Đa cho biết, thời gian gần đây chị đã sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream bán hàng. Nhờ tiếp cận với phương thức bán hàng hiện đại, doanh số được cải thiện và có thêm nhiều khách hàng mới.

“Từ khi mình thử livestream mình thấy nó có hiệu quả rất nhiều. So với cách bán hàng truyền thống thì bán online có nhiều tiện lợi hơn, mình tranh thủ lúc rảnh là lên Facebook live và đưa sản phẩm lên đó. Qua những phiên live trực tiếp như vậy, số lượng đơn hàng cũng khá nhiều, bán hàng rất nhanh và dễ dàng,” chị Hiếu chia sẻ.

Hộ kinh doanh tham gia nhóm bán hàng "Chợ Đà Nẵng" để phục vụ khách hàng mua sắm trực tuyến. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Tư duy kinh doanh theo xu hướng thương mại điện tử của tiểu thương tại các chợ truyền thống cũng bắt đầu thay đổi. Việc chuyển hướng bán hàng sang hình thức trực tuyến tại chợ đang được tiểu thương ở Đà Nẵng bắt nhịp.

Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối sóng wifi hoặc mạng di động 4G, chị Nguyễn Phan Anh Phụng, tiểu thương chợ Cồn có thể livestream bán hàng, chốt đơn qua Facebook.

Theo chị Phụng, hiện nay, nhiều người thích mua hàng online vì sự tiện lợi và giá bán có nhiều ưu đãi. Nên chị cũng lên mạng để bán và tìm kiếm khách hàng mới, bởi nếu không theo kịp xu hướng mua sắm này thì chắc chắn sẽ rất khó tồn tại.

Với định hướng đưa các chợ truyền thống thành điểm tham quan, mua sắm hấp dẫn khách du lịch, Đà Nẵng đã triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại các chợ trên địa bàn. Để hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng xây dựng nhóm bán hàng "Chợ Đà Nẵng" trên Facebook. Hộ kinh doanh tham gia nhóm bán hàng "Chợ Đà Nẵng" có thể đưa hàng hóa, giới thiệu gian hàng và các sản phẩm đặc trưng lên nhóm để thu hút khách hàng mua sắm trực tuyến.

Phát triển thương mại điện tử gắn với thanh toán không tiền mặt

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030,” thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử tại chợ truyền thống gắn với xây dựng văn minh thương mại và thanh toán không dùng tiền mặt.

Xác định phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương, đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội, Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển thương mại điện tử theo hướng hiện đại, đa nền tảng, thân thiện với doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương.

Sàn thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng (danangtrade.com.vn) tiếp tục được vận hành hiệu quả, đến nay đã có 1.948 doanh nghiệp với 2.738 sản phẩm/dịch vụ đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, các phương thức thanh toán số, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt với mô hình Chợ 4.0 cũng được nhân rộng. Hiện đã có hơn 15.000 tiểu thương tại các chợ được trang bị mã QR để giao dịch, thanh toán trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Trưởng Ban quản lý các chợ khu vực Liên Chiểu cho biết, nhiều tiểu thương tại chợ đã được tập huấn livestream bán hàng gắn với văn minh thương mại. Chợ cũng đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật với những điểm wifi miễn phí để tiểu thương dễ dàng bán hàng trực tuyến. Tại chợ có khoảng 90% tiểu thương đặt mã QR code thanh toán trực tuyến. Từ đó, sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử và thanh toán không tiền mặt tại chợ.

Hiện nay, tại nhiều chợ truyền thống đã kết hợp giữa bán hàng theo phương thức truyền thống và hiện đại để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người tiêu dùng trong thời đại số. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với hộ kinh doanh tại chợ chính là việc tiếp cận với công nghệ.

Hơn 15.000 tiểu thương tại các chợ truyền thống ở thành phố Đà Nẵng được trang bị mã QR để giao dịch, thanh toán trực tuyến. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Để giải quyết vấn đề này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn chuyển đổi số cho hộ kinh doanh nhỏ và tiểu thương ứng dụng công nghệ bán hàng trực tuyến với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nền tảng số và sàn thương mại điện tử.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, với vai trò là trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đầu mối trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, logistics và thương mại của khu vực, Đà Nẵng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm thích ứng với xu thế tiêu dùng mới, tối ưu hóa phân phối hàng hóa và kết nối hiệu quả hơn giữa nhà sản xuất - nhà bán hàng - người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số hơn 3 triệu người.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện Tiktok tại Việt Nam cho biết, TikTok có thiết kế một loạt chương trình phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ người kinh doanh, đặc biệt là tiểu thương tại các chợ truyền thống để tiếp cận bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại.

Chương trình chú trọng vào việc thay đổi nhận nhận thức và đào tạo chuyên sâu về quảng cáo số, kỹ năng đưa hàng hóa lên nền tảng thương mại điện tử, để bảo đảm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các sản phẩm thương hiệu Việt có đủ kỹ năng để triển khai hoạt động kinh doanh bền vững trong cuộc cách mạng thương mại điện tử.

Đẩy mạnh phát triển mô hình chợ số, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử đa kênh, chuyển đổi số tại chợ truyền thống không chỉ là bước tiến trong hoạt động thương mại, mà còn là giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực kinh doanh truyền thống và kinh tế số hiện đại./.

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng đầu năm Chủ động trong mọi tình huống chuẩn bị sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đó là đánh giá của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị Thành ủy lần thứ 20.