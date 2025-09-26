Bộ Công Thương xây dựng kịch bản đảm bảo tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5%

Bộ Công Thương vừa có Công văn 7291/BCT-KHTC gửi Bộ Tài chính về xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành Công Thương theo Nghị quyết số 230/NQ-CP ngày 10/8/2025 và Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Theo kịch bản của Bộ Công Thương, tăng trưởng xuất khẩu cả năm vẫn duy trì mục tiêu 12%, nhờ bứt phá mạnh trong nửa đầu năm: Quý 1/2025 đạt 10,6% và quý 2/2025 đạt 18,4%. Thặng dư thương mại điều chỉnh xuống 20 tỷ USD, nhưng quý 4/2025 được kỳ vọng cải thiện rõ rệt, đạt tới 12,5 tỷ USD, mức cao nhất trong năm.

Với sản xuất công nghiệp, chỉ số IIP năm 2025 theo kịch bản duy trì mục tiêu 9,5%. Từ quý 2/2025 trở đi, các con số tăng trưởng đều vượt kịch bản cũ: Quý 2/2025 đạt 10,3%, quý 3/2025 đạt 10,4% và quý 4/2025 đạt 10,8%. Đáng chú ý, các tháng cuối năm dự kiến đều đạt tăng trưởng hai con số, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ và bền vững.

Trong khi đó, thương mại điện tử B2C được đánh giá là điểm sáng vượt trội. Nửa cuối năm 2025 dự báo tăng trưởng đạt 20%, cao hơn kịch bản cũ. Quý 3/2025 có thể bật lên 27,67% và quý 4/2025 đạt 33,67%, đưa cả năm lên mức 25,5%, vượt xa dự báo ban đầu. Đặc biệt, tháng 12/2025 dự kiến ghi nhận mức tăng kỷ lục 35%, khẳng định thương mại điện tử tiếp tục là động lực quan trọng cho tiêu dùng và thương mại.

Để hiện thực hóa kịch bản điều chỉnh, Bộ Công Thương xác định nhiều nhóm giải pháp then chốt nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2025. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế với tầm nhìn dài hạn, chấm dứt tình trạng chậm trễ trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các luật mới như Luật Hóa chất sửa đổi, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi. Đặc biệt, dự thảo Luật Thương mại điện tử cần được hoàn thiện để kịp trình Quốc hội, tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh này.

Trong lĩnh vực công nghiệp, nhiệm vụ cấp thiết là tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp và năng lượng, đặc biệt là phát triển chế tạo thiết bị phục vụ năng lượng tái tạo và nội địa hóa công nghiệp đường sắt. Việc triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng để sớm đưa vào vận hành các công trình nguồn và lưới điện, đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và sản xuất xanh. Việc ban hành tiêu chuẩn phát thải carbon và từng bước hình thành thị trường carbon nội địa sẽ tạo động lực để ngành công nghiệp chuyển đổi theo hướng bền vững, phù hợp cam kết net-zero 2050.

Với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 12% về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, Bộ Công Thương tập trung vào bốn nhóm giải pháp: kích cầu tiêu dùng, đảm bảo nguồn cung ổn định, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại và thúc đẩy kết nối cung-cầu. Đồng thời, nhiều chương trình, đề án đã được triển khai như phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2025 - 2027, đẩy mạnh thương mại biên giới, hay cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Thương mại điện tử cần được coi là kênh quan trọng để mở rộng tiêu thụ hàng hóa. Do đó, sự tăng trưởng vượt bậc của mảng B2C trong kịch bản điều chỉnh cho thấy tiềm năng rất lớn, đòi hỏi cơ quan quản lý phải có chính sách hỗ trợ đồng bộ về hạ tầng logistics, thanh toán điện tử và bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến./.

