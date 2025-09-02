Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Đảng XHCN thống nhất Venezuela

Chiều 2/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đồng chí Jesús Faria, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela cầm quyền (PSUV), dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng PSUV và Chính phủ Venezuela tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Đảng PSUV Jesús Faria trở lại thăm Việt Nam và đánh giá cao việc Đảng PSUV và Chính phủ Venezuela đã cử đoàn cấp cao tham dự hai Lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đây là nguồn động viên to lớn, minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng và sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Venezuela đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban liên chính phủ cũng như các văn kiện hợp tác đã ký giữa hai Đảng, Nhà nước và Chính phủ; tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, nông nghiệp, vật liệu xây dựng...

Về phần mình, Phó Chủ tịch Đảng PSUV Jesús Faria bày tỏ vui mừng và vinh dự được trở lại thăm Việt Nam vào dịp lễ kỷ niệm trọng đại; nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dịp 80 năm Quốc khánh và những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được, bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam cũng như sự ngưỡng mộ sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh hùng, đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh và hùng cường, là tấm gương sáng và nguồn cảm hứng cho phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới.

Ông Jesús Faria, Phó Chủ tịch phụ trách Tư tưởng và Đào tạo Đảng PSUV phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Chủ tịch Đảng PSUV Jesus Faria cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Venezuela, khẳng định Venezuela coi Việt Nam là đối tác quan trọng, quyết tâm tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai nước nhằm đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng, tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương./.

