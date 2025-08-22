Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Chiều 22/8, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 với 267 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết của 7.688 đảng viên của 48 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, trung tâm điều hành, vừa trực tiếp tham mưu, vừa quán triệt, tổ chức triển khai, cụ thể hóa kịp thời và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết sách lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị, Đảng bộ cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của mình trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ, chất lượng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để công việc được thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết triển khai hiệu quả...

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 10-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Ủy ban Nhân dân của hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái, với 49 tổ chức cơ sở đảng, 7.688 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Huy Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Mặc dù là mô hình tổ chức đảng mới nhưng với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao cùng sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Đảng bộ, mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết, có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, toàn diện; nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân; khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh trong sự phát triển chung của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của vùng và cả nước.

Đảng bộ cũng đề ra 16 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đề xuất 3 lĩnh vực đột phá./.

