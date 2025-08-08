Xã hội

Tổ chức ba mũi tìm kiếm nạn nhân mất tích trên vùng biển Đà Nẵng

Đồn Biên phòng Tam Thanh điều động một ca nô cao tốc cùng 5 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trên biển, khu vực nghi ngờ nạn nhân gặp nạn.

Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)
Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 8/8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, phường Quảng Phú (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác, gồm 17 cán bộ, chiến sỹ triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển từ chiều 7/8.

Đồn Biên phòng Tam Thanh điều động một canô cao tốc cùng 5 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trên biển, khu vực nghi ngờ nạn nhân gặp nạn.

2 mũi công tác còn lại phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân ở khu vực ven bờ.

Trước đó, ngày 7/8, ông Phan Đình H (sinh năm 1953, thường trú tại khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) đi thuyền thúng để câu ở vùng biển gần bờ.

Chiều 7/8, ngư dân địa phương phát hiện chiếc thuyền thúng mà ông H sử dụng, trôi vào bờ biển xã Tam Xuân, trên thúng chỉ có điện thoại của ông H và một số vật dụng khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền, ngành chức năng và người dân phường Quảng Phú, xã Tam Xuân khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ suốt đêm 7/8 và sáng 8/8 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Các lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích ./.

