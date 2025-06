Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm ba phó cố vấn an ninh quốc gia mới

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngày 15/6, Tổng thống Lee Jae Myung đã bổ nhiệm ba phó cố vấn an ninh quốc gia trước thềm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada vào tuần tới.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Kim Hyun Jong - một tướng 3 sao, từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến mặt đất đã nghỉ hưu, được bổ nhiệm làm Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất.

Trong buổi công bố quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Lee Jae Myung, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon Sik cho biết ông Kim Hyun Jong Kim là người từng tham gia sáng kiến cải cách quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae In, nên rất phù hợp để tăng cường năng lực quân sự của Hàn Quốc và lãnh đạo các nỗ lực cải cách quân sự hiện nay.

Cũng tại buổi lễ, ông Lim Woong Soon - Đại sứ Hàn Quốc tại Canada - người đang chuẩn bị cho Tổng thống Lee Jae Myung dự Hội nghị thượng đỉnh G7, đã được chọn làm Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ hai phụ trách chính sách đối ngoại. Trong khi đó, bà Oh Hyun Joo - nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Tòa thánh Vatican, được bổ nhiệm làm Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ ba phụ trách các vấn đề an ninh kinh tế.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee Jae Myung cũng bổ nhiệm ông Ha Jung Woo - người đứng đầu Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo (AI) tương lai tại Công ty công nghệ Naver của Hàn Quốc, làm Thư ký Tổng thống phụ trách chính sách AI, một vị trí mới được thành lập.

Trong một diễn biến có liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ đến tỉnh bang Alberta (Canada) từ ngày 16-18/6 để tham dự phiên họp mở rộng của G7 và tổ chức một loạt cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn.

Tổng thống Lee Jae Myung coi Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới là cơ hội đánh dấu sự khôi phục hoạt động ngoại giao thượng đỉnh và đàm phán của Hàn Quốc về an ninh kinh tế./.

