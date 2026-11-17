Việt Nam là một trong những thị trường ghi nhận mức cải thiện năng suất rõ nét nhất nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đóng góp tích cực vào kết quả chung của khu vực dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan.

Điều này được minh chứng rõ nét trong lĩnh vực du lịch khi du khách Việt ngày càng yêu thích trợ lý AI và sử dụng nhiều ứng dụng để lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Ứng dụng AI lên kế hoạch chuyến đi

AI đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp du khách Việt khám phá đa dạng điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, dù một số yếu tố thực tế như chi phí và an toàn vẫn ảnh hưởng đến lựa chọn của họ. Theo ông Trịnh Văn Phương, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Click AI Việt Nam, khi AI không chỉ bán tour mà đồng hành cùng du khách ở mọi khoảnh khắc sẽ tăng trải nghiệm người dùng.

Điển hình, tại khách sạn Trung Đông, trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ trong phòng và kết nối hệ thống vận hành khách sạn đang là giải pháp cho bài toán yêu cầu dịch vụ dồn dập, khách nhiều quốc tịch, lễ tân quá tải giờ.

Tại khách sạn Việt Nam, trợ lý ảo đa ngôn ngữ và hình ảnh 360 độ giúp tăng 10% tỷ lệ đặt phòng trực tiếp (không qua OTA). Đối với bài toán khách phải phải lọc hàng trăm lựa chọn; lịch trình cứng, không thích ứng cao điểm thì trợ lý hội thoại là giải pháp tư vấn, lên lịch trình và đặt dịch vụ.

Báo cáo mới nhất của Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda (Agoda) cho thấy, tại Việt Nam tỷ lệ sử dụng AI để lên kế hoạch chuyến đi trong 2025 là 30% đã tăng lên 63% trong năm 2026, cao nhất trong những thị trường tham gia khảo sát ở châu Á.

Du khách Việt bắt đầu dần quen sử dụng công cụ AI khi lên kế hoạch du lịch; với 60% người Việt được khảo sát cho biết sẽ dùng AI để chốt chọn điểm đến, trong khi 52% sử dụng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay.

Ngoài ra, du khách Việt cho biết sẽ an tâm hơn nếu trợ lý AI đến từ một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng, bởi việc lên kế hoạch cho một chuyến đi thường đòi hỏi du khách phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng: chat box với AI, công cụ tìm kiếm, trang đánh giá, bản đồ và ứng dụng đặt dịch vụ.

Báo cáo của Agoda cũng chỉ ra rằng, AI đang trở thành trợ lý lên kế hoạch du lịch, nhưng du khách vẫn muốn chủ động khi đưa ra quyết định. Cùng với đó, văn hóa đại chúng (Pop culture) đang góp phần truyền cảm hứng cho các chuyến đi khi du khách Việt cho biết muốn tham quan những địa điểm mà họ nhìn thấy trên phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc nhiều sản phẩm văn hóa đại chúng khác. Đồng thời, những sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao cũng là lý do du khách Việt quyết định lựa chọn du lịch.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc điều hành của Agoda chia sẻ, việc lên kế hoạch du lịch hiện nay đang còn khá rời rạc, nên du khách phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, tab trình duyệt, tin nhắn và bảng tính chỉ để sắp xếp một chuyến đi.

Doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ tại sự kiện kết nối phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Tuy nhiên trợ lý AI đang thay đổi điều đó. Trợ lý AI mang đến cho du khách một người bạn đồng hành thông minh, có khả năng thấu hiểu sở thích, bối cảnh chuyến đi và linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu của từng người. Mục tiêu trợ lý AI là loại bỏ những thao tác lặp đi lặp lại khi lên kế hoạch du lịch, giúp du khách đưa ra những quyết định thú vị một cách tự tin hơn.

Cụ thể, trợ lý AI tập hợp mọi thông tin của chuyến đi trên một giao diện lập kế hoạch riêng. Tại đây, du khách có thể phác thảo lịch trình của mình với các nơi đặt chỗ sắp tới, những địa điểm muốn đến và kế hoạch vẫn đang cân nhắc. Du khách có thể phản hồi qua trò chuyện hoặc chọn nhanh từ lựa chọn được đề xuất, mà vẫn giữ được lịch trình và xem lại được quyết định trước đó của mình. Trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch, trợ lý AI sẽ ghi nhớ sở thích và thông tin liên quan đến chuyến đi để đưa ra những gợi ý phù hợp hơn.

Chuyển đổi hành trình trải nghiệm

Ở góc độ doanh nghiệp, Thạc sỹ Lê Thị Thương, Phó Tổng Giám đốc SOI.Pro cho biết, ngành du lịch toàn cầu đang chuyển trọng tâm từ “điểm đến” sang “hành trình trải nghiệm” với xu hướng số hóa, bền vững và kết nối dữ liệu ngày càng định hình tiêu chuẩn dịch vụ mới.

Kết quả nghiên cứu khảo sát cho thấy có 63% du khách toàn cầu đã dùng AI lên kế hoạch du lịch; 37% du khách châu Á-Thái Bình Dương muốn chi tiêu như người địa phương và thanh toán liền mạch.

Ngoài ra, bối cảnh du lịch 2026 cho thấy khách đến nhiều hơn, chi nhiều hơn và chạm vào nhiều điểm hơn. Du khách mong đợi các dịch vụ “chạm ít hơn-nhận nhiều hơn”: đặt phòng, thanh toán, check-in, phản hồi đều diễn ra trực tuyến (online)… Tuy nhiên, yếu tố “chạm cảm xúc” (nụ cười, sự quan tâm) vẫn là lý do hàng đầu khiến họ đánh giá cao hoặc phàn nàn. Du lịch không phải trải nghiệm của một dịch vụ, mà là trải nghiệm của toàn bộ hành trình du khách đi qua.

Thực tế, hai tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là thời điểm cao điểm đón khách quốc tế, khách du lịch tàu biển; đồng thời tập trung nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách, kích cầu tham quan, lưu trú và tiêu dùng dịch vụ.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Do đó, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung khai thác các động lực tăng trưởng của mùa cao điểm, nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch và mở rộng tác động lan tỏa sang các ngành dịch vụ; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố bằng những nhóm giải pháp trọng tâm.

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch trên nền tảng số, ứng dụng AI phục vụ chuyển đổi số ngành du lịch, Trung tâm xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với TikTok Việt Nam và Quỹ Di sản tổ chức tập huấn và thường xuyên cung cấp tài liệu kỹ năng sản xuất nội dung cho các địa phương trên nhóm Zalo chung.

Trung tâm đã có công văn về việc phối hợp xây dựng, củng cố và khai thác hiệu quả kênh TikTok tại cơ sở gửi đến Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu Côn Đảo. Đến nay, đơn vị đã tiến hành rà soát toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu, ghi nhận có 31 trên 168 đơn vị, đạt 18,5%, đã thiết lập kênh TikTok.

Đánh giá tổng thể cho thấy, việc triển khai kênh TikTok tại các cơ sở đã bước đầu hình thành nguồn nội dung số chính thống, giúp giới thiệu sinh động hình ảnh văn hóa, điểm đến của địa phương.

Tuy nhiên, công tác vận hành vẫn còn một số tồn tại như: việc bố trí cán bộ phụ trách chưa đồng đều, một số địa phương gặp vướng mắc về thao tác kỹ thuật, đăng nhập, xác thực tài khoản và năng lực tự sản xuất video giữa các đơn vị còn có sự chênh lệch.

Trước tình hình trên, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong những tháng còn lại của năm 2026, trung tâm sẽ triển khai hướng dẫn đến 168 phường, xã, đặc khu; duy trì và nâng cao chất lượng các kênh đang hoạt động, khôi phục kênh ngừng đăng, bổ sung nội dung cho kênh chưa hoạt động và hỗ trợ địa phương chưa có kênh xây dựng mới.

Để tăng sức lan tỏa cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thành phố, đơn vị đang đề xuất Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu quan tâm phối hợp thực hiện: Xây dựng, vận hành kênh TikTok; sản xuất, đăng tải nội dung: Khai thác hình ảnh, câu chuyện, sản phẩm và điểm đến đặc trưng của địa phương…

Về phát huy lợi thế liên kết không gian du lịch, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trên mỗi lượt khách. Các loại hình MICE, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực và các sản phẩm mới, cao cấp như: du thuyền, tham quan Thành phố bằng trực thăng đã góp phần gia tăng chi tiêu của du khách. Việc gắn kết du lịch với thương mại, văn hóa, thể thao và giải trí bước đầu hình thành chuỗi giá trị dịch vụ liên ngành.

Song song đó, bám sát mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026-Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC.”

Sở tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và vùng liên kết trong cả nước nhằm đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa. Đối với thị trường quốc tế, Sở tập trung khai thác mùa cao điểm khách quốc tế, ưu tiên những thị trường có kết nối hàng không thuận lợi và khả năng chi tiêu cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…/.

AI dần trở thành lựa chọn mặc định trong tìm kiếm của Google Các câu trả lời do AI tạo ra hiện xuất hiện trong 43% kết quả tìm kiếm của Google, tăng mạnh so với mức 15% một năm trước, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi tìm kiếm trực tuyến.