Trung Quốc: Tai nạn cầu treo tại Tân Cương khiến 5 người thiệt mạng

Ngày 7/8, Văn phòng Ủy ban An toàn Lao động, thuộc Quốc vụ viện (tức Chính phủ Trung Quốc) đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn ứng phó tại chỗ và điều tra vụ tai nạn cầu treo ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc nước này, khiến 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Bộ Quản lý khẩn cấp cho biết tổ công tác đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn ở châu tự trị Ili Kazak, phía Bắc Tân Cương.

Nhóm công tác sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương về việc điều trị cho những người bị thương và điều tra vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra lúc 14h18 ngày 6/8 tại huyện Triệu Tô, Ili, khi một trong những dây cáp treo của cầu bị đứt, khiến mặt cầu bị nghiêng. Tổng cộng 29 người đã rơi khỏi cầu.

Những người bị thương đã được nhanh chóng đưa đến các bệnh viện địa phương để điều trị, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Khu danh lam thắng cảnh này đã bị đóng cửa. Các bên liên quan được kêu gọi rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, nhanh chóng xác định nguyên nhân và tăng cường các biện pháp giám sát an toàn để ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự trong tương lai./.

