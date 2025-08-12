Từ 13-21/8, mưa dông bao trùm nhiều khu vực

Nhận định về diễn biến thời tiết từ ngày 13/8 đến 21/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 15-16/8 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 17/8 khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ đêm 13-14/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 15-20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ ngày 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 19/8 mưa giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 20/8 mưa có khả năng giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn./.

Ngày 12/8: Hà Nội nắng nóng, Bắc Bộ mưa to cục bộ, đề phòng lũ quét và sạt lở Ngày 12/8, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chiều tối có mưa dông; Bắc Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, cảnh báo khu vực Điện Biên, Lai Châu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.