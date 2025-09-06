Tuyên dương các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành A80, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát các địa điểm, xây dựng Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành; thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành.

Đại tướng Phan Văn Giang và các cá nhân, tập thể được khen thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong đó, Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số trên 20.500 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ôtô các loại.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, chiến sỹ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 100% quân số tình nguyện tham gia, 3.427 đồng chí đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh, diễu hành, 164 đồng chí là sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối Dân quân tự vệ.

Mỗi cá nhân đã xác định vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình huấn luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành cùng chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về các hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức.

Đã có hơn 25.000 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia nhiệm vụ A80.

Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên Lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các cá nhân, tập thể được khen thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sự kiện trọng tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh không chỉ được nhân dân cả nước đón nhận bằng niềm tự hào mà còn được bạn bè quốc tế quan sát, ngắm nhìn với sự ngưỡng mộ, đồng thời dẫn chứng một số hãng thông tấn như AFP, Reuters, AP và truyền thông khu vực đều dành những dòng, những trang trang trọng khi nói về lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Cùng với các lực lượng khác, tất cả các các lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tạo thêm một lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.

So với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó, tại lễ kỷ niệm này, tất cả các khối đều đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn.

Nội dung diễu binh được tinh chỉnh kỹ càng, giọng đọc thuyết minh cả nam và nữ đều diễn cảm hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi lễ cấp quốc gia. Sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam, của các nước cũng như tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta…

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định kết quả diễu binh, diễu hành của các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang, các đại biểu và các cá nhân, tập thể được khen thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi động tác đi nghiêm trong Điều lệnh đội ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm bảo đảm đều, đẹp, dễ thực hiện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Báo chí góp phần quan trọng trong thành công chung của Lễ kỷ niệm A80 Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.