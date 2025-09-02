Chính trị

Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Sau 80 năm, những giá trị của bản Tuyên ngôn về quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng tự do vẫn giữ nguyên tính thời sự sâu sắc.

vna-potal-tuyen-ngon-doc-lap-van-kien-lich-su-vo-gia.jpg

Cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

80 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tuyên ngôn độc lập #Quyền con người #Quyền dân tộc TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Quốc khánh 2/9

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tổ quốc từ lời thề Độc lập

Tổ quốc từ lời thề Độc lập năm 1945 đang tiếp tục được hiện thực hóa bằng những thành quả cụ thể: mỗi người dân đều được thực sự sống, được tự do, được sung sướng và được mưu cầu hạnh phúc trọn vẹn.

Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc

Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc

Sáng 2/9/2025, hơn một trăm triệu con tim người Việt Nam lại cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đúng 80 năm trước vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.