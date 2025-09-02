Tuyên ngôn Độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Sau 80 năm, những giá trị của bản Tuyên ngôn về quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng tự do vẫn giữ nguyên tính thời sự sâu sắc.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

80 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc./.