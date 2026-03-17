Ủy ban Olympic Việt Nam công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với TCL, hướng đến Đại hội ASIAD 2026

Sáng 17/3, Ủy ban Olympic Việt Nam công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với TCL - tập đoàn công nghệ toàn cầu, thương hiệu TV top 2 thế giới và dẫn đầu về công nghệ Mini LED.

Theo đó, TCL trở thành Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp nối vai trò Đối tác Toàn cầu của Olympic và Paralympic đến năm 2032 của thương hiệu.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa tổ chức thể thao quốc gia và doanh nghiệp quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao thành tích cao và lan tỏa tinh thần Olympic tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng sự đồng hành của TCL sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Olympic, khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

"Việc TCL trở thành Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương hiệu, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ các chương trình phát triển thể thao thành tích cao cũng như các hoạt động thể thao phong trào," ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định.

Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam, với nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, nổi bật trong đó có Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 tại Trung Quốc (22–30/4/2026); ASEAN Championship 2026 - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (24/7–26/8/2026); Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 20 tại Nhật Bản (19/9–4/10/2026); Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 tại Nhật Bản (18–24/10/2026); Thế vận hội Olympic Trẻ Dakar 2026 tại Senegal (31/10–13/11/2026); Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á tại Saudi Arabia.

Theo thỏa thuận hợp tác, TCL sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và các vận động viên tiêu biểu tới đông đảo công chúng.

Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường nguồn lực xã hội hóa cho thể thao, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Vietcontent, đối tác tiếp thị truyền thông duy nhất của Ủy ban Olympic Việt Nam, sẽ phối hợp cùng các bên để triển khai chương trình hợp tác, đồng thời đảm nhiệm sản xuất nội dung và phân phối thông tin trên hệ sinh thái truyền thông.

Ông Johnny Yi, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam chia sẻ: "Việc hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam là cơ hội để TCL đồng hành và kết nối sức mạnh của công nghệ với tinh thần thể thao, qua đó truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ lan tỏa niềm tự hào tới đông đảo người hâm mộ Việt Nam."

Việc hợp tác chiến lược với Ủy ban Olympic Việt Nam là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết toàn cầu của TCL tại thị trường Việt Nam, tiếp nối vai trò của tập đoàn với tư cách Đối tác Toàn cầu của Olympic và Paralympic đến năm 2032 trong khuôn khổ chương trình The Olympic Partner Programme (TOP) của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Thông qua thế mạnh về công nghệ hiển thị và hệ sinh thái sản phẩm thông minh, TCL mong muốn mang những trải nghiệm thể thao sống động hơn đến với người hâm mộ Việt Nam, đồng thời tiếp sức cho các vận động viên trên hành trình chinh phục những đấu trường khu vực và quốc tế./.

